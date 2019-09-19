TEKNOFEST'te öğrencilerin projeleri dikkat çekiyor

Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, üçüncü günde de birçok etkinliğe sahne oluyor. 7'den 70'e çok sayıda kişinin katılım gösterdiği festivalde en çok çocukların ilgisi dikkat çekiyor.

BEYİN GÜCÜYLE HAREKET EDEN ARABA

Teknoloji yarışlarının da sürdüğü festivalde, alanda kurulan çadırlarda projelerini sergileyen öğrencilerin birbirinden ilginç ve başarılı projeleri dikkat çekiyor. Bunlardan biri ise, Şevval Erdinç ve Büşra Aydemir'in gerçekleştirdiği "beyin gücü ile hareket eden araba" projesi. Projeyi anlatan Erdinç, “Projemiz kısaca, dikkat dağınıklığı olan öğrencilerin, odaklanmayı öğrenmeleri için eğlenerek odaklanmayı öğrenmelerini sağlamak. Çünkü dikkat eksikliği olan öğrenciler derslerinde başarısız oluyor ve tedavi için çok ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Biz ise bu probleme çözüm için çok daha uygun maliyete alınabilecek beyin sensorleri kullandık. Beyin sensoru ile hareket eden arabalar ile yarış yapabiliyoruz. Beyin sensorunu kafamıza taktığımızda, arabamızı hareket ettirebiliyoruz. Odağımız yüzde 70'in üzerine çıkardığımızda araç hareket ediyor" dedi.