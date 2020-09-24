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Teknofest’te "savaş" paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Bu yıl ilk kez Suriye sınırındaki Gaziantep’te düzenlenen Teknofest etkinlikleri kapsamında havalanan jetler ve helikopterleri görenler, kent semalarındaki hareketliliği Suriye’ye yönelik operasyon zannettiler.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez İstanbul dışında gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) nedeniyle Gaziantep semalarında uçak ve helikopter hareketliliği yaşandı.

Bu yıl ilk kez Suriye sınırındaki Gaziantep’te düzenlenen Teknofest etkinlikleri kapsamında havalanan jetler ve helikopterleri görenler, kent semalarındaki hareketliliği Suriye’ye yönelik operasyon zannettiler.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez İstanbul dışında gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) nedeniyle Gaziantep semalarında uçak ve helikopter hareketliliği yaşandı. Daha önce yapılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ve İdlip Operasyonu nedeniyle kent semalarındaki uçak ve helikopter hareketliliğine sık sık şahit olan Gaziantepliler, kentte düzenlenen Teknofest etkinlikleri kapsamında bir anda gökyüzünde beliren jet uçakları ve helikopterleri görünce Suriye’ye yönelik yeni bir operasyonun başladığını düşündü.
Şehirde yeterli duyurunun yapılamaması nedeniyle Teknofest’ten haberi olmayan vatandaşlar, dikkatle helikopterleri ve uçakları izleyen vatandaşlardan ise bazıları ulusal ve yerel medya kuruluşlarının haber merkezlerini arayarak, kent semalarındaki hareketliliğin sebebini öğrenmeye çalıştı. Suriye’ye yönelik yeni yapılan bir operasyon nedeniyle hareketliliğin yaşandığını söyleyerek ihbarda bulunan vatandaşlar, uçakların Türk Yıldızları ve Solo Türk grubuna ait olduğunu, jet ve helikopterlerin Teknofest nedeniyle gösteri uçuşu yaptığını öğrenmesi üzerine rahat nefes aldı.
Öte yandan, Türkiye’nin Milli Taarruz Helikopteri Atak’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve SGK’ya ait helikopterle birlikte düzenlediği gösteri yürekleri hoplattı. Atak helikopterden sarkıtılan ip ve Türk Türk bayrağı ile şehir üzerinde yaptığı tur ve manevralar göğüsleri kabarttı.

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