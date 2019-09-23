TEKNOFEST'te yaklaşık 1.000 polis görev aldı

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), alınan emniyet tedbirleriyle sorunsuz sona erdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanında 420 bin metrekare alanda gerçekleşen TEKNOFEST 2019 etkinliğinde sıkı emniyet tedbirleri uyguladı.

Bu kapsamda etkinlik alanı ve çevresinde gündüzleri 2 il emniyet müdür yardımcısı, 7 şube/ilçe müdürü, 4 emniyet amiri, 33 komiser, 482 erkek ile 56 kadın polis memuru, 35 özel hareket polisi, 6 zırhlı araç, geceleri ise 4 resmi ekip ile 40 polis alan içi ve çevresinde toplamda 950 polis görev aldı.

Ayrıca Basın Ekspres Yolu havalimanı girişleri, Sahilyolu, Havuzlu Kavşak, Dünya Ticaret Merkezi, katlı otopark, ana nizamiye A ve B kapısı ile belirtilen güzergahlarda 220 trafik polisi görev yaptı.

Her sabah 06.00'da alanda bomba araması yapılan alan, 07.30'da personel kullanımına açıldı.

Alana girişlerinde 70 kapı dedektörü, 17 X-Ray ile arama yapılırken 4 ayrı nokta da süzme araması yapıldı.