Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM'de 'Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum, "Teknoloji bağımlılığı, madde kullanımından daha tehlikeli boyuta gelebilecek durumda" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un başkanlığında toplanan komisyonda, teknoloji bağımlılığının zararlarının giderilmesi ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüşler ele alındı. Komisyon üyelerine bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum, teknoloji bağımlılığının tehlikeli boyutlarına dikkat çekti.

'İHMALKAR AİLELERİN ÇOCUKLARI, DAHA FAZLA TEKNOLOJİ BAĞIMLISI'

Horzum, anne veya babasının baktığı çocuklara oranla bakıcıların baktığı çocukların teknoloji bağımlılığının daha yüksek olduğunu belirterek, "Annesi çalışsın çalışmasın bireye kimin baktığı büyük önem arz ediyor. Aile büyüklerinin baktığı çocuklara oranla bakıcıların baktığı çocuklarda teknoloji bağımlılığı daha fazla gelişiyor. Çocuk bakımında akrabaların bakıma teşvik edilmesi gerekiyor. İhmalkar ailelerin çocukları, daha fazla teknoloji bağımlısı. Ülkemizde teknoloji bağımlılığının yaygın olduğunu söylemek yanlış olmaz. İlk ihtiyaç olarak, ülke çapında durumun haritasını ortaya çıkarmak gerekiyor. Okul dışında okulların, eğitsel ve sosyal etkinlikler açısından uygun olması gerekiyor. Bizim okulları ders dışındaki etkinliklerde de kullanmaya ihtiyacımız var. Çünkü çok fazla sokakları kullanamıyoruz. Ayrıca her çocuğun bir spor ya da sanat etkinliğine kanalize edilmesi gerekiyor. Ailelere çocukları ile kaliteli vakit geçirecekleri ortamlar oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

'MADDE BAĞIMLILIĞINDAN DAHA TEHLİKELİ'

Teknoloji bağımlılığının, narkotik madde kullanımından daha tehlikeli boyutlara gelebildiğini vurgulayan Horzum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilişim teknolojileri yanlış kullanımı bağımlılık olarak nitelendiriliyor. Teknoloji bağımlılığının ölçütleri dikkati çekme, yoksunluk, çatışma, nüksetme ve eski haline geri dönme, tolerans ve ruh hali değişimi olarak sıralanıyor. Teknoloji bağımlılığını madde bağımlılığı ile karşılaştırıldığında, madde kullanımından daha tehlikeli boyuta gelebilecek durumda olduğu görülüyor. Güney Kore, yaptığı bir çalışmada son 5 yıl içinde madde bağımlılığının ciddi oranda düştüğünü tespit ediyor. Bu durum araştırıldığında ise yaygınlaşan teknoloji bağımlılığının madde bağımlılığının yerine geçtiğini görüyorlar. Teknoloji bağımlılığının kişisel sebepleri araştırıldığında, bireylerin kendi davranışlarını kontrolde zorlanmasının bağımlılığa neden olduğu görülüyor. Bağımlılığın ve etkilerinin ne olduğunu bilmemek de bağımlılığı tetikleyen önemli faktörler arasında geliyor. Gerçek dünyada başarılı olamayan bireylerin sanal ortamda başarıyı ön plana çıkardıklarını görmekteyiz. Bu durum sanal dünyaya kaçış olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bireyin sorumluluklarını yerine getirme ve bireysel ihtiyaçlarını karşılama noktasında gecikmelere neden oluyor."



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