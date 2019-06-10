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Teknoloji bağımlılığı zeka oyunlarıyla önlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "akıl ve zeka oyunları eğitimi" verilen öğrencilerin, dokuztaş, mangala, hızlı bardak gibi oyunlarla teknoloji bağımlılığından uzaklaşması hedefleniyor

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anaokulu, ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilere, teknoloji bağımlılığının önlenmesi amacıyla "akıl ve zeka oyunları eğitimi" veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde verilen eğitimlerde, çocuklar dokuztaş, mangala, hızlı bardak, reversi gibi oyunlarla tanışıyor.

Eğitim kapsamında Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, il genelindeki okullarda eğitim gören 440 öğrenci katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle, çocukların erken yaşta zeka oyunlarıyla tanışmasının ve teknoloji bağımlılığından uzaklaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır il genelindeki okullarda zeka oyunları sınıfları kurduklarını anlatan Yiğit, "İl genelinde yaklaşık 70 okulumuzda zeka oyunları sınıfı var. Bazı okullarımızda da setler var. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hem il genelinde hem de ülke genelinde çok önemli çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

Son dönemde çocuklar ve yetişkinlerde teknoloji bağımlılığının arttığını dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı zeka oyunlarıyla buluşturarak bunlarla eğlenmelerini sağlamak istiyoruz. Burada anaokulu öğrencilerimize dokuztaş öğretiyoruz, daha sonra evde anne ve babalarıyla oynayacaklar. Böylece bu oyunları yaşatmış da olacağız. Çocuklarımızı teknolojiden ne kadar uzak tutarsak bunu kendimize kar sayıyoruz."

Öğrencilerin 3 gün boyunca rakiplerini yenmek için ter dökeceği turnuvada, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Zeka oyunları

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