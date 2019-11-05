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Teknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal anlatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde geçen yaz masal anlatıcılığı kursuna katılan kadınlar, kırsal mahalleleri gezerek çocuklara masal anlatıyor.

Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde geçen yaz masal anlatıcılığı kursuna katılan kadınlar, kırsal mahalleleri gezerek çocuklara masal anlatıyor.
Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen masal anlatıcılığı kursuna katılan kadınlar, kırsal mahalleleri gezerek çocuklara masal anlatmaya başladı. Kadınlar, Edremit’in kırsal Bostancı Mahallesi'nde masal anlattıkları çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçlıyor. Çocukların ilgisinden memnun olduklarını söyleyen Kayalı, “Çocuklara masal sevgisini aşılamak, onların daha çok masalla büyümesini sağlamak amacıyla annem ve ben masal anlattık. Çocuklar ilgiyle dinlediler. Çocuklara çok teşekkür ediyoruz” dedi
Ezgican Kayalı’nın masallarını büyük bir dikkatle dinleyen çocuklar, etkinliğin tekrarlanmasını istedi. Masal Günü'ne katılan öğrenciler, mutluluklarını dile getirdi. Öğrencilerden Mert Dizman, “ Masalları çok sevdim. Çok güzeldi. Bir daha geleceğim” diye konuştu.

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