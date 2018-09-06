Teknoloji bağımlısı nesil mutasyona gebe

Gelişen teknoloji 7'den 70'e tüm insanları etkisi altına aldı. Konuşmayı öğrenmeden anne karnında teknolojiyle tanışan yeni nesil tehlike altında. Teknoloji bağımlılığına kadar giden bu tablonun temellerinin anne karnında atıldığına dikkat çeken Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Elektronik cihazların özellikle hamileliğin ilk 3 ayında bebeğin organ gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, "Teknolojik cihazların anne karnındaki bebekte yarattığı mutasyon, anne ve babaya benzemeyen nesillerin dünyaya gelmesine neden oluyor" diye konuştu.

İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- ÇOÇUK Sağlığı Uzmanı Dr. Alper Özkılıç, anne adaylarının hamilelik döneminde elektronik cihaz kullanımının, bebek üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekti. Radyasyon sonucu ilerleyen yıllarda ebeveynlere benzemeyen (mutasyona uğramış) çocukların dünyaya gelebileceğini belirten Özkılıç, "Anne adayı sigarayı bıraktığı gibi bu dönemde teknolojik cihazlardan da uzak durmalı" dedi.

'YENİ GENLER ORTAYA ÇIKIYOR'

Gelecek nesillerin tehlike altında olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, "Embriyo anne karnında önce anne ve babanın genetiğine benzer kromozomlar taşıyor. Bu kromozomlar eğer bu tür teknolojik cihazlardan yayılan radyasyondan etkilenirse kromozomlarda birtakım genetik değişiklikler oluşuyor. Bu değişiklikler sonucunda anne ve babaya benzemeyen yeni genler ortaya çıkabiliyor. Çocuğun yapısında ileriye yönelik potansiyel risk oluşturan değişiklikler oluşuyor" dedi.

'KATARAKTAN LÖSEMİYE BİRÇOK HASTALIĞIN NEDENİ'

Teknolojik cihazların yaydığı radyasyonun deri hücreleri ile üreme, sinir ve beyin hücrelerini olumsuz etkilediğini ifade eden Alper Özkılıç, çocukta görülebilecek hastalıkları şöyle sıraladı:

"Radyasyon çok hızlı çoğalan hücrelerin olduğu organlarda etkisini gösteriyor. Bunlar deri hücreleri, üreme hücreleri (kadınlarda yumurtalık, erkeklerde sperm hücreleri), göz, sinir kökenli hücrelerimiz, beyin hücrelerimiz bunlar en çok bu ışınlardan etkilenen hücreler. Bu zararlı ışınlarla etkileşim sonucu hızlı ve akut bir etkileşim olmasa bile uzun vadede çıkabilecek hastalıklar deride kanser, beyinde tümör, gözde katarakt, üreme hücrelerindeki etkileşime bağlı kısırlık, kemik iliğindeki hücreler nedeniyle anemi ve lösemiye rastlıyoruz. Teknolojik cihazlar bu hastalıklar açısından risk oluşturuyor."