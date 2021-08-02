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Teknoloji basınının acı kaybı: Berkin Bozdoğan hayatını kaybetti

02.08.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk teknoloji basınına yıllar boyu emek veren Berkin Bozdoğan, bugün hayatını kaybetti. Berkin Bozdoğan, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Teknoloji basınının acı kaybı: Berkin Bozdoğan hayatını kaybetti

Türk teknoloji basını güne kötü bir haber ile başladı.

Yıllar boyu teknoloji alanında büyük emek veren ve milyonlarca kişinin izlediği inceleme videolarına imza atan Berkin Bozdoğan, bugün aramızdan ayrıldı.

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Berkin Bozdoğan, çeşitli teknoloji yayınlarında ve şirketlerinde görev yapmıştı.

Bozdoğan son olarak "Muazzam Devingen" kullanıcı adına sahip sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunuyordu.

Biz de Berkin Bozdoğan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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