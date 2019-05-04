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Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Erzurumlu ortaokul öğrencilerini katıldığı ‘’Dadaşlar Kodluyor’’ adlı 2.

Erzurumlu ortaokul öğrencilerini katıldığı ‘’Dadaşlar Kodluyor’’ adlı 2. Robotik Kodlama ve Proje Turnuvası gerçekleştirildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce ortak düzenlenen yarışma Necip Fazıl Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Yarışmaya Erzurum’un 30 ortaokulundan 800 öğrenci ve çok sayıda öğretmen katıldı.
Turnuvalara okullar 3 kategoride katıldı. Birinci kategoride robotları parkurda yarıştıran öğrenciler ikinci kategoride de sıfır atık projesiyle ilgili yeni projeler üretti. Sonuncu kategoride ise değerler eğitimi ile ilgili sunumlar yapıldı.
Enerji A.Ş’nin koordinatörlüğünde yürütülen yarışmada öğrencilerden tasarladıkları robotların belirlenen parkuru 2 dakika gibi bir süre içerisinde tamamlamaları istenildi. Öğrenciler parkurları tamamlamak için kıyasıya bir yarış içerisine girdi.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 50 okulda kodlama sınıfı açtıklarını belirterek "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızda sosyal kültürel ve bilimsel alanda gelişmeler ve faaliyetler yapmak istiyoruz. Bu kapsamda valimizin desteğiyle okullarımızda kodlama sınıfları açtı. Geleceğin dili kodlama olduğu için bu konuda çalışmalarımıza hız verdik. 3 konuda yarışma oluyor kodlama ile ilgili, sıfır atık projesi ile ve değerler eğitimi ile ilgili projeler yarışacak” dedi.
Yarışmada öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin yaşadığı heyecan ise görülmeye değerdi.

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Teknoloji buluşmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı
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