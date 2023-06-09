HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Teknoloji deviyle ilgili dikkat çeken iddia... "Geliştirmeye başladı" diyerek paylaştılar!

Teknoloji deviyle ilgili dikkat çeken iddia... "Geliştirmeye başladı" diyerek paylaştılar!

09.06.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç hafta önce, bazı dahili verilerinin sızdırılmasının ardından Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un kendi ChatGPT benzeri yapay zeka çözümünü geliştirmeyi düşündüğü öne sürülmüştü. Şimdi ise şirketin dahili kullanım için ChatGPT benzeri kendi LLM'sini geliştirmeye başladığı iddia edildi.

Teknoloji deviyle ilgili dikkat çeken iddia... "Geliştirmeye başladı" diyerek paylaştılar!

ChatGPT'nin rakipleri çıkmaya devam ederken, ilginç bir iddia ortaya çıktı. Sammobile'ın aktardığına göre bu iddiada, birkaç hafta önce, bazı dahili verilerinin sızdırılmasının ardından kendi ChatGPT benzeri yapay zeka çözümünü geliştirmeyi düşündüğü söylenen Samsung'un adı geçiyor.

"SAMSUNG GELİŞTİRMEYE BAŞLADI" İDDİASI!

Habere göre, şirketin, dahili kullanım için kendi LLM'sini tam teşekküllü olarak geliştirmeye başladığı öne sürüldü.

İddiaya göre; Samsung'un LLM çözümünün geliştirilmesine bu ay başlandı ve süreç Samsung Research tarafından yürütülüyor.

11

Güney Koreli firmanın bu gelişmeye çok fazla insan gücü ve kaynak yatırımı yaptığı ileri sürülüyor.

GPU'lar LLM'leri eğitmek için son derece önemli ve bazı yetkililer şirketin tüm GPU kaynaklarının LLM geliştirme için kullanıldığını iddia etti.

Samsung'un LLM'nin ilk versiyonunun geliştirilmesini iki ay içinde tamamlamayı planladığı da gelen iddialar arasında.

İDDİA: "DAHA HIZLI BELGE ÖZETLEME VE YAZILIM GELİŞTİRME İÇİN KULLANILACAK"

Güney Koreli firmanın şu anda LLM'yi belge özetleme, yazılım geliştirme ve dil çevirisi için kullanmayı planladığı iddia ediliyor.

İddiaya göre şirket, yapay zeka çözümünü genel tüketicilerin kullanımına sunup sunmayacağına henüz karar vermedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Google açıkladı! ChatGPT rakibi Bard...Google açıkladı! ChatGPT rakibi Bard...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: 'Eğer binanız depreme dayanıklı değilse süreci başlatın'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: 'Eğer binanız depreme dayanıklı değilse süreci başlatın'
Pencereden eve girince banyoda karşılaştığı manzara... Korkunç!Pencereden eve girince banyoda karşılaştığı manzara... Korkunç!
Anahtar Kelimeler:
Samsung yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.