Teknoloji deviyle ilgili dikkat çeken iddia... "Geliştirmeye başladı" diyerek paylaştılar!

ChatGPT'nin rakipleri çıkmaya devam ederken, ilginç bir iddia ortaya çıktı. Sammobile'ın aktardığına göre bu iddiada, birkaç hafta önce, bazı dahili verilerinin sızdırılmasının ardından kendi ChatGPT benzeri yapay zeka çözümünü geliştirmeyi düşündüğü söylenen Samsung'un adı geçiyor.

"SAMSUNG GELİŞTİRMEYE BAŞLADI" İDDİASI!

Habere göre, şirketin, dahili kullanım için kendi LLM'sini tam teşekküllü olarak geliştirmeye başladığı öne sürüldü.

İddiaya göre; Samsung'un LLM çözümünün geliştirilmesine bu ay başlandı ve süreç Samsung Research tarafından yürütülüyor.

Güney Koreli firmanın bu gelişmeye çok fazla insan gücü ve kaynak yatırımı yaptığı ileri sürülüyor.

GPU'lar LLM'leri eğitmek için son derece önemli ve bazı yetkililer şirketin tüm GPU kaynaklarının LLM geliştirme için kullanıldığını iddia etti.

Samsung'un LLM'nin ilk versiyonunun geliştirilmesini iki ay içinde tamamlamayı planladığı da gelen iddialar arasında.

İDDİA: "DAHA HIZLI BELGE ÖZETLEME VE YAZILIM GELİŞTİRME İÇİN KULLANILACAK"

Güney Koreli firmanın şu anda LLM'yi belge özetleme, yazılım geliştirme ve dil çevirisi için kullanmayı planladığı iddia ediliyor.

İddiaya göre şirket, yapay zeka çözümünü genel tüketicilerin kullanımına sunup sunmayacağına henüz karar vermedi.



