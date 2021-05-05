Teknoloji devleri arasında uzay savaşları

Musk'ın NASA'nın uzay taşıtı ihalesini kazanması kavgayı daha da sertleştirdi.Tesla ve PayPal'un kurucusu Elon Musk ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki savaşta son cephe uzay taşımacılığı. Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in NASA'nın uzaya araç indirecek taşıtı için açılan ihaleyi kazanması bardağı taşıran son damla oldu. İhale için yarışan Bezos'un Blue Origin şirketi, ihale sürecinin hatalı işlediği gerekçesiyle Amerikan Sayıştayına itiraz başvurusunda bulundu ve ihalenin SpaceX'e verilmesinin, "Amerika'nın Ay'a dönüşünü tehlikeye attığını" iddia etti. Musk ise, Blue Origin'in bu adımına sosyal medyadan bel altı ve alaycı bir mesajla yanıt vererek, "(Yörüngeye) kaldıramıyorsunuz" ifadesini paylaştı. "Egolar da rol oynuyor" Ancak gözlemciler, Forbes listesine göre dünyanın en zengin kişisi olan Bezos ile üçüncü sıradaki Musk arasındaki savaşın salt ticari rekabetle sınırlı olmadığı görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yatırım şirketi Wedbush Securities'den analist Daniel Ives, iki multimilyarder arasındaki savaşın sadece uzay alanında rekabetle sınırlı olmadığını, egoların da rol oynadığını belirtiyor.

Forbes'a göre 57 yaşındaki Bezos 202 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi. 49 yaşındaki Musk ise 173 milyar dolarlık servetle üçüncü sırada yer alıyor. İki isim de uzay taşımacılığı sektörüne büyük yatırımlar yapmış durumda. Musk uzayda önde Musk uzay alanındaki rekabeti açık ara önde götürüyor. SpaceX'in kardeş şirketi Starlink, dünya çapında internet bağlantıları piyasasında payını garantiye almak üzere şimdiye kadar uzaya yüzlerce uydu gönderdi. Amazon'un kardeş şirketi Kuiper ise Bezos'un 10 milyar dolarlık destek taahhüdüne rağmen şimdilik bu alanda başarı gösteremedi. Üzerine SpaceX'in, Amazon'un bilgisayar bulut piyasasındaki en büyük rakibi Microsoft ile yaptığı iş birliği geldi. SpaceX bu iş birliği sayesinde uydu destekli internet hizmetlerinde Microsoft'un Azure platformunu kullanma iznine sahip oldu. Microsoft ile SpaceX ayrıca balistik füze, güdümlü seyir füzeleri ve hipersonik füzelerin takibinde kullanılacak savunma sistemlerinde uyduların yapımında da iş birliği planlıyor.