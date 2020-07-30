Teknoloji devlerinin oturumuna teknik aksaklık damga vurdu

Piyasa değeri 5 trilyon doları bulan dört Amerikan teknoloji şirketinin yöneticisi Kongre’de ifade verdi. Teknoloji devlerinin oturumuna teknik aksaklıklar damga vurdu.

Apple, Amazon, Facebook ve Google’ın yöneticileri, teknoloji devlerinin rekabet ve piyasa uygulamalarını inceleyen Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’na bağlı tekelleşme konularına bakan alt komisyonda ifade verdi. Bu şirketlerin CEO’ları, ellerindeki piyasa gücünü nasıl kullandıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişinin vakit geçirdiği, alışveriş yaptığı, çalıştığı, arkadaş ve aileleriyle iletişim kurduğu dijital alanlar bu dört büyük firmanın kontrolunda.

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, piyasada en fazla paya sahip olan şirketinin uygulamalarını savundu, alt komisyonda verdiği ifadede, “Amerikalılar’ın yüzde 80’inin Amazon’la ilgili genel izlenimlerinin olumlu olduğunu” söyledi.

Amazon’da satış yapan 1,7 milyon küçük ve orta ölçekli şirketin bulunduğuna dikkat çeken Bezos, “Bize müşterilerin her gün duyduğu güven Amazon’un son 10 yıl içinde diğer ülkelere kıyasla ABD’de daha fazla iş imkanı oluşturmasını sağladı” dedi.