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Teknoloji Devlerinin Oturumuna Teknik Aksaklık Damga Vurdu

30.07.2020 02:05 | Son Güncelleme

Piyasa değeri 5 trilyon doları bulan dört Amerikan teknoloji şirketinin yöneticisi Kongre’de ifade verdi. Teknoloji devlerinin oturumuna teknik aksaklıklar damga vurdu

Teknoloji Devlerinin Oturumuna Teknik Aksaklık Damga Vurdu

Piyasa değeri 5 trilyon doları bulan dört Amerikan teknoloji şirketinin yöneticisi Kongre’de ifade verdi. Teknoloji devlerinin oturumuna teknik aksaklıklar damga vurdu.

Apple, Amazon, Facebook ve Google’ın yöneticileri, teknoloji devlerinin rekabet ve piyasa uygulamalarını inceleyen Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’na bağlı tekelleşme konularına bakan alt komisyonda ifade verdi. Bu şirketlerin CEO’ları, ellerindeki piyasa gücünü nasıl kullandıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişinin vakit geçirdiği, alışveriş yaptığı, çalıştığı, arkadaş ve aileleriyle iletişim kurduğu dijital alanlar bu dört büyük firmanın kontrolunda.

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, piyasada en fazla paya sahip olan şirketinin uygulamalarını savundu, alt komisyonda verdiği ifadede, “Amerikalılar’ın yüzde 80’inin Amazon’la ilgili genel izlenimlerinin olumlu olduğunu” söyledi.

Amazon’da satış yapan 1,7 milyon küçük ve orta ölçekli şirketin bulunduğuna dikkat çeken Bezos, “Bize müşterilerin her gün duyduğu güven Amazon’un son 10 yıl içinde diğer ülkelere kıyasla ABD’de daha fazla iş imkanı oluşturmasını sağladı” dedi.

Alt komisyonun başkanı David Cicilline ise, Amazon ve diğer teknoloji şirketlerinin piyasada sahip oldukları gücü kendilerinden zayıf rakiplerini bastırmak için kullandığını savundu.

Cicilline, “Bu şirketlerin başvurdukları uygulamaların zararlı ekonomik etkileri var. Girişimciliği köreltiyor, istihdamı yok ediyor, maliyeti arttırıyor ve kaliteyi düşürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Alt komisyondaki oturum pek çok açıdan bir ilk. Dört yönetici Corona virüsü salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle de olsa ilk kez Kongre’de bir oturumda ifade verdi.

Dünyanın en zengin iş adamı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da ilk kez Kongre’de ifade vermiş oldu.

Oturumdan öne çıkan izlenimler

Jeff Bezos Kongre’de ilk kez ifade vermiş olan isim olsa da, Kongre üyelerinin soruları karşısında en rahat olan yöneticiydi.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, Bezos’a kıyasla daha az iğneli soruyla muhatap oldu, ancak soruları etkin bir şekilde göğüsleyebildi.

Şirket içi e-postalara ilişkin sorulara cevap verirken zaman zaman tökezleyen Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg ise oturumda en fazla hasar alan yöneticiydi.

Google’ın CEO’su muhafazakarların en çok hedef aldığı yönetici oldu. Kongre üyelerinin sorularıyla ter döken Sundar Pichai, Kongre üyelerinin soruları karşısında sıklıkla konunun ayrıntılarına bakıp kendilerine döneceğini söyledi.

Teknoloji devlerinin oturumuna teknik aksaklık damga vurdu

Dört büyük teknoloji şirketinin yöneticilerinin ifade verdiği oturuma teknolojik sorunlar damga vurdu. Kongre üyeleri teknik sorun sebebiyle 90 dakika boyunca Jeff Bezos’a soru yöneltemedi. Amazon’un CEO’su da o anlarda atıştırmayı tercih etti.

Ses kalitesinin kötü olması, monitörlerin sık sık gidip gelmesi ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin sık sık dev ekranlarda küçük boyutlu fotoğraflarla görünmesine izleyiciler tepki gösterdi. Video konferansla yapılan oturum Twitter dahil sosyal medya platformlarında alay konusu oldu.

Kongre raporu yaz sonunda

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’yi temsil eden Kongre üyeleri, bir yıl boyunca dört şirketin uygulamalarına yönelik yaptıkları incelemenin ardından bu yaz sonunda bir rapor hazırlayacak.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Google’ın CEO’su Sundar Pichai ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un aynı oturumda ifade vermesi dört şirketin geleceği açısından bu raporun ne kadar önemli olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

Axios internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu dört büyük teknoloji şirketinin yıllık satışlarının toplamı, Suudi Arabistan’ın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’na denk geliyor.

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