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Teknoloji Devlerinin Üst Yöneticileri Kongre'de

29.07.2020 18:44 | Son Güncelleme

Apple, Amazon, Facebook ve Google'ın CEO'ları bugün Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun tekelleşme meselelerine bakan alt komisyonunda ifade veriyor

Teknoloji Devlerinin Üst Yöneticileri Kongre'de

Amerika'nın en büyük dört teknoloji firması Apple, Amazon, Facebook ve Google'ın CEO'ları bugün Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na bağlı olan ve tekelleşme meselelerine bakan alt komisyonda sahip oldukları piyasa gücünü nasıl kullandıklarına ilişkin bugün ifade veriyor.

Bu dört büyük firma, dünyanın dört bir yanında çok sayıda insanın vakit geçirdiği, alışveriş yaptığı, çalıştığı, arkadaş ve aileleriyle iletişim kurduğu dijital alanları kontrol altında tutuyor.

Haber sitesi Axios'a göre Apple, Amazon, Facebook ve Google'ın toplam yıllık satışları, Suudi Arabistan'ın gayrisafi milli hasılasıyla hemen hemen eşdeğerde.

Tüm dünyanın gözü bu oturumda

Kongre'deki oturum, teknoloji devlerinin bazı piyasalara egemen olarak rekabeti önlediklerine ilişkin federal ve eyalet düzeyinde açılan soruşturmaların halen sürdüğü dönemde düzenleniyor.

Apple CEO'su Tim Cook, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai ve Amazon CEO'su Jeff Bezos'un davet edildiği oturum, hukuk uzmanlarına göre bu firmaların geleceği açısından durumun son derece hassas olduğunun göstergesi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu kapsamında tekelleşme meselelerini ele alan alt komisyonun hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti mensubu 15 üyesi, bu şirketlerin son bir yıldır rekabeti engelledikleri ve tekelleşmeye yol açtıklarına ilişkin kaygıları inceledi. Alt komisyon, dört firmanın her birini ayrı incelemeye tabi tuttu.

Alt komisyonun soruşturma raporunu yaz aylarının sonunda yayınlaması bekleniyor. Hukuk uzmanlarıysa komisyon üyelerinin teknoloji devlerinin CEO'larına yöneltecekleri soruların şimdiye kadar elde ettikleri verileri ve bundan sonra ne yapabileceklerini açığa çıkaracak nitelikte olabileceği görüşünde.

Amazon CEO'su Jeff Bezos için bir ilk

Bugünkü oturum, birçok açıdan ilklerin yaşanacağı bir oturum olacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle video konferans şeklinde düzenlenecek olsa da ABD'nin en büyük dört teknoloji firmalarının CEO'ları ilk kez bir Kongre komisyonu önünde topluca ifade verecek.

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos ilk kez Kongre'de ifade veriyor olacak.

George Washington Üniversitesi'nden hukuk profesörü Federal Ticaret Komisyonu (FTC) eski üyesi William Kovacic, "Bu oturum, hesap verilebilirlik açısından önemli. Hükümet erklerinin bu güçlü şirket yöneticilerini ve olağandışı firmalarını sorumlu tutma kapasitesine sahip olduğunu gösterecek. Kimin daha geniş kapsamlı politika oluşturduğunu hatırlatmak açısından bu önemli” dedi.
Michigan Üniversitesi hukuk profesörü Daniel Crane ise oturumu, teknoloji liderlerinin insanların hayatı üzerinde ellerinde tuttukları gücün yarattığı kaygıların farkında olduklarını göstermeleri açısından bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Washington'da değişen tavır

Oturum aynı zamanda şirketlerin piyasa egemenliğini kullanarak rekabeti ortadan kaldırmasını engelleyecek uygulamalar gündeme getiren ve yasalar koyan Kongre üyeleri ve denetçileri de ön plana çıkarıyor. Tekelleşme karşıtı çok sayıda uzman, ABD hükümetini, Avrupa'daki çok daha sıkı uygulamalarla kıyaslandığında teknoloji firmaları karşısında zayıf kalmakla suçluyor.

Profesör Kovacic ise son yıllarda Washington'un tavrında değişiklik görüldüğünü, dev teknoloji firmalarına karşı ihtiyatlı olunması gerektiği şeklindeki tavrın yerini bir şeyler yapılması gerektiğine ilişkin kararlılığın aldığını kaydediyor.

Kovacic, “Amerikan kurumları Avrupalılar'ın her şeyi yaptığını, kişisel mahremiyetten rekabete birçok alanda politikaların Avrupa'da oluşturulduğunu izlemekten bıktı. Eğer Amerika harekete geçmezse bu politikalar Avrupa'da oluşturulmaya devam edecek” diyor.

Ana odağı rekabet olan düşünce kuruluşu Açık Piyasalar Enstitüsü'nden (Open Markets Institute) Sally Hubbard, oturumu izlerken, Kongre üyelerinin teknoloji firmalarına yönelik yasaların ''sıkı şekilde uygulanmasını'' istediklerini gösteren işaretler arayacağını söylüyor.

Hubbard, teknoloji devlerinin ''yapısal olarak parçalanmasından'' ve rekabet tehdidi olarak görülen küçük firmaları satın almalarının engellenmesinden yana.
Geçmişte New York Başsavcılığı'nda tekelcilikle mücadele biriminde de görev yapan Hubbard, ''Bu sorunların kökleri çok derin ve yaygın. Çözüm arayışında tekelcilik karşıtı tüm aygıtları kullanmak zorundayız'' diyor.

Kongre'yi nasıl zorluklar bekliyor?

Kongre üyelerinin teknoloji firmalarını rekabeti engellemekle suçlamaları ya da daha küçük parçalara ayırmaları mümkün değil.

Ancak Kongre, yasaları değiştirebilir ve Federal Ticaret Komisyonu'nda ve Adalet Bakanlığı'nda görev yapan denetçilere, mevcut yasaların daha sıkı uygulanması yönünde baskı yapabilir.

Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı tekelcilik davası açabileceği konuşuluyor. Alınan haberlere göre eyaletlerin de Adalet Bakanlığı'na katılarak kendi davalarını açabileceği kaydediliyor.

Bugünkü oturumda Kongre üyelerinin önündeki zorluklardan biri; Apple, Google, Facebook ve Amazon'un en önde gelen internet firmaları olmalarına rağmen bu firmaların faaliyet alanlarının birbirinde farklı olması.

Ancak yine de önümüzdeki ay ve yıllarda Kongre'nin oluşturacağı politikalar, büyük teknoloji firmalarının geleceğini uzun yıllar boyunca etkileyebilir.

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