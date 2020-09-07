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Teknoloji dünyasının en zengin isimleri 44 milyar dolar kayıp yaşadı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin 10 teknoloji milyarderi bu kez servetine servet kalmadı. 10 isim, ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones'ta yaşanan düşüş nedeniyle 44 milyar dolar kaybetti. Haftanın en çok kaybedeni ise 9 milyar dolarla Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

Teknoloji dünyasının en zengin isimleri 44 milyar dolar kayıp yaşadı!

Dünyanın en zengin isimlerinin bir kısmı servetine teknolojiye borçlu. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Elon Musk bu anlamda ilk akla gelen isimler. Üç isim de dünyanın en zenginleri arasında üst sıralarda bulunuyor. Hatta Amazon'un CEO'su ve kurucusu Jeff Bezos, halihazırda dünyanın en zengin insanı konumunda. Fakat onlar bu kez kazandıklarıyla değil, kazanamadıklarıyla gündeme gelmiş durumdalar.

DOW JONES TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİNİ SARSTI

Bloomberg'in haberine göre Dow Jones endeksi hafta sonu öncesi 740 puan birden düştü. Bu düşüş, teknoloji dünyasının milyarderlerini de vurdu. Bu konuda en büyük kaybı ise Jeff Bezos yaşadı. Bezos, 9 milyar dolar kayıp yaşadı ve servetinden hatrı sayılır bir mebla eridi. Jeff Bezos'u ise 8,5 milyar dolar kayıpla SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk takip etti. Elon Musk'ın ardından Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg geldi. Zuckerberg'in kaybı ise tam 4,2 milyar dolar. Böylece diğer isimlerle birlikte toplma kayıp 44 milyarı buldu.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI DEĞİŞTİ Mİ?

Yaşananlardan dünyanın en zengin insanları sıralaması etkilenmedi. Jeff Bezos 9 milyar dolarlık kaybına rağmen 197,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını korudu.

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