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Teknoloji dünyasının iki devi bilançolarını açıkladı! Dikkat çeken sonuçlar...

27.04.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Alphabet bilançolarını açıkladı. Microsoft'un geliri ve net karı ocak-mart döneminde artarak şirketin yüzünü güldürürken, Aynı dönemde Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in ise geliri artarken, net karı düşüş gösterdi.

Teknoloji dünyasının iki devi bilançolarını açıkladı! Dikkat çeken sonuçlar...

ABD'li teknoloji devleri Microsoft ve Google'ın çatısı altındaki Alphabet bilançolarını açıkladı. Microsoft, mali takviminde ocak-mart dönemini 3. çeyrek olarak kabul ediyor. Şirketin bilançosu ise dikkat çekti.

MICROSOFT'TA YÜZLER GÜLDÜ

Buna göre, şirketin geliri ocak-martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 49,4 milyar dolara ulaştı. Microsoft 2021'in ocak-mart döneminde 41,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 8 artarak 16,7 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 15,5 milyar dolar olmuştu.

Microsoft

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Elde ettiği kar ve gelirle beklentileri geride bırakan Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 2,03 dolardan 2,22 dolara yükseldi.

ALPHABET'İN İLK ÇEYREK BİLANÇOSU BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı.

Buna göre, Alphabet'in elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 68 milyar dolara çıktı. Şirket, 2021'in aynı döneminde 55,3 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı.

Google
Bu dönemde kaydedilen yükselişe rağmen şirketin ilk çeyrek geliri piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Alphabet'in net karı ise ilk çeyrekte, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 16,4 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen senenin ilk çeyreğinde 17,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yıl ocak-martta 26,3 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 24,6 dolara indi. (AA)

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