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Teknoloji ellerimize zarar veriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.

Teknoloji ellerimize zarar veriyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salim Ersözlü, akıllı telefon ve bilgisayar kullanımının el ve parmaklara da zarar verdiğini söyleyerek, bu bölgelerdeki ağrıların ciddiye alınması gerektiğini belirtti.
Konya Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salim Ersözlü, gelişen teknolojiye bağlı yeniliklerin bir taraftan insan hayatını kolaylaştırdığını ancak diğer taraftan da insanlarda yeni sağlık sorunlarına sebep olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ersözlü, “Günümüz dünyasının vazgeçilmezi olan akıllı telefon ve bilgisayar kullanılması kalp ve beyine verdikleri zararların yanı sıra el ve parmaklara da zarar vermektedirler. Teknolojik ürünlerin kullanımına bağlı ortaya çıkan sorunların asıl nedenleri; tekrar eden zorlayıcı hareketler ve vücudun doğal olamayan duruşuna bağlı zorlanmalardır. Tekrar eden hareketler eklemlere, kaslara, tendonlara ve sinirlere baskı uygulanmasına sebep olmaktadır” dedi.

“Parmak ağrısı ciddiye alınmalıdır”
Günün her saatinde ve her mekanda akıllı telefonların sürekli elde ve sürekli parmakların kullanıldığını belirten Prof. Dr. Ersözlü, “Mesajlaşma başta olmak üzere aşırı kullanıma bağlı el ve başparmak sorunları özellikle genç yaştaki kişileri etkilemektedir. Parmakları hareket ettiren tendonların aşırı kullanımına bağlı zorlanmaları tendonlarda kalınlaşmalara (nodülleşme) sebep olarak hareketler sırasında takılmaya ve ağrıya yol açmaktadır. Tetik parmak olarak isimlendirdiğimiz bu durumun en önemli sebebi parmağın aşırı kullanılmasına bağlı tekrarlayan, zorlayıcı hareketler ve parmağa aşırı güç uygulanmasıdır. Telefon kullanımında en fazla başparmak zorlanmakta buna bağlı tetik parmakta en fazla başparmakta görülmektedir. Tetik parmak oluşumunda ilk belirti parmakta ağrıdır. İlerlediği zaman olaya parmakta takılma ve kilitlenme de eşlik eder. Bu nedenle parmak ağrısı ciddiye alınmalıdır. Erken tanı ile tedavi edilebilecek olan bu durum ihmal edildiğinde cerrahi müdahale gerektirecek bir sorun haline dönüşebilir. El bileği ve başparmağın aşırı kullanımına bağlı zorlanması ile De-Quervain Hhiği zaman cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen bir tendon sıkışmasıdır” şeklinde konuştu.

"Teknolojik gelişim sinir sıkışmasına sebep olmaktadır"
Teknolojik gelişim ile problem sıklığı artan diğer biri durumun dirsekte (Kübital Tünel Sendromu) ve el bileğinde (Karpal Tünel Sendromu) sinir sıkışması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ersözlü, “Telefon ile konuşurken dirseğin 90 dereceden fazla bükülmesi ve uzun süre bu pozisyonda kalması veya uzun süreli bilgisayar kullanımına bağlı dirsek ve el bileği seviyesinde sinirlerde gerilme, basınç artışı ve ödeme sonuç olarak da sinirlerde sıkışmaya sebep olmaktadır. Ciddi ağrı ve elde uyuşma bu durumun ilk belirtileri olup yine erken tanı ile tedavi edilebilmektedir. Telefonda kulaklık kullanımı, konuşurken el değiştirilmesi, bilgisayar kullanımında yine pozisyon değişimi ve mola verilmesi bu rahatsızlıkların önlenmesinde önemlidir” ifadelerini kullandı.

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