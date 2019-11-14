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Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen "12. ​Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"nda, teknoloji fakültelerinin mevcut durumları ile sanayi eğitiminin daha da artırılması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen "12. ​Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"nda, teknoloji fakültelerinin mevcut durumları ve sanayi eğitiminin daha da artırılması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında düzenlenen konsey toplantısına, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve teknoloji fakültesi dekanları katıldı.

Saraç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, konseyden teknoloji fakültelerine ilişkin gelecek önerileri uygulamaya koyacaklarını ifade etti.​

- 21 teknoloji fakültesinde 40 bin öğrenci

Türkiye'deki üniversitelerde toplam 21 teknoloji fakültesinin bulunduğunu ve bu fakültelerde 40 bin civarında öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Saraç, teknoloji fakültelerindeki doluluk oranlarının artırılması ve mesleki ortaöğretimi güçlendirmek amacıyla, meslek liselerinden bu fakültelere daha fazla öğrencinin gelmesi için daha çok çaba göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Teknoloji fakültelerinin sanayi ile birleşme noktasında daha esnek bir yapıda olduğunu kaydeden Saraç, teknoloji fakültelerinde üzerinde durulması gereken en önemli meselenin, sanayi ile entegre bir yapı olduğunu aktardı.

- "Entegrasyonu kolaylaştırıcı rol üstleneceğiz"

Saraç, teknoloji fakültelerinde öğrencilerin, bir eğitim dönemini sanayide geçirmelerini önemsediklerini ancak bu eğitimin niteliğinin daha da artırılması gerektiğini vurguladı.

Bu entegrasyonun oluşması konusunda kolaylaştırıcı bir rol üstleneceklerini bildiren Saraç, bu fakültelerin eğitim süreçlerini yeniden gözden geçirerek, sanayi için uygulama becerisi yüksek mezunlar yetiştirilmesi yönünde her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

YÖK Başkanı Saraç, konuşmasının ardından konsey üyesi dekanlardan gelen soruları cevapladı.

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YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretim Kurulu

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