Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen "12. ​Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"nda, teknoloji fakültelerinin mevcut durumları ve sanayi eğitiminin daha da artırılması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında düzenlenen konsey toplantısına, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve teknoloji fakültesi dekanları katıldı.

Saraç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, konseyden teknoloji fakültelerine ilişkin gelecek önerileri uygulamaya koyacaklarını ifade etti.​

- 21 teknoloji fakültesinde 40 bin öğrenci

Türkiye'deki üniversitelerde toplam 21 teknoloji fakültesinin bulunduğunu ve bu fakültelerde 40 bin civarında öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Saraç, teknoloji fakültelerindeki doluluk oranlarının artırılması ve mesleki ortaöğretimi güçlendirmek amacıyla, meslek liselerinden bu fakültelere daha fazla öğrencinin gelmesi için daha çok çaba göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Teknoloji fakültelerinin sanayi ile birleşme noktasında daha esnek bir yapıda olduğunu kaydeden Saraç, teknoloji fakültelerinde üzerinde durulması gereken en önemli meselenin, sanayi ile entegre bir yapı olduğunu aktardı.