HABER

Teknoloji Fen Okullarında ’Cumhuriyet’ coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Özel Teknoloji Fen Okullarında Cumhuriyetin 96.

Özel Teknoloji Fen Okullarında Cumhuriyetin 96. yılı kutlandı.
Özel Teknoloji Fen Okulları konferans salonunda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ilkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Oratoryosu” izleyenleri coşturdu. Atatürk’ün kurtuluş savaşı mücadelesinin anlatıldığı oratoryada hep biz ağızdan söylenen “Cumhuriyetle nefes alacağız, Cumhuriyetle kök salıp yeşereceğiz. Biz Atatürk gençleriyiz. Cumhuriyetimizi korkmadan, yılmadan sonsuza dek yaşatacağız” cümlesi izleyicilerden alkış aldı. Teknoloji Fen korosu, Cumhuriyetin 96. yıl kutlamaları için müzik zümresi tarafından hazırlanan özel bir repertuvar ile Cumhuriyet parçalarını seslendirdi. Törenin devamında, Teknoloji Fen Dans Kulübü öğrencileri dans gösterisi sundu. Teknoloji Fen öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin katılımı ile gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşü, Cumhuriyetin 96. yılına yakışır bir tören ile sona erdi.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de törenCumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören
Malatya Valiliğinden köylülerin mera kavgası ile ilgili açıklamaMalatya Valiliğinden köylülerin mera kavgası ile ilgili açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Siyasilerden 29 Ekim mesajı!

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da yangın paniği!

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.