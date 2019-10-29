Teknoloji Fen Okullarında ’Cumhuriyet’ coşkusu

Özel Teknoloji Fen Okullarında Cumhuriyetin 96. yılı kutlandı.

Özel Teknoloji Fen Okulları konferans salonunda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ilkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Oratoryosu” izleyenleri coşturdu. Atatürk’ün kurtuluş savaşı mücadelesinin anlatıldığı oratoryada hep biz ağızdan söylenen “Cumhuriyetle nefes alacağız, Cumhuriyetle kök salıp yeşereceğiz. Biz Atatürk gençleriyiz. Cumhuriyetimizi korkmadan, yılmadan sonsuza dek yaşatacağız” cümlesi izleyicilerden alkış aldı. Teknoloji Fen korosu, Cumhuriyetin 96. yıl kutlamaları için müzik zümresi tarafından hazırlanan özel bir repertuvar ile Cumhuriyet parçalarını seslendirdi. Törenin devamında, Teknoloji Fen Dans Kulübü öğrencileri dans gösterisi sundu. Teknoloji Fen öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin katılımı ile gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşü, Cumhuriyetin 96. yılına yakışır bir tören ile sona erdi.



PARTNER İşte asker İdo Tatlıses