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Teknoloji Fen Okulları’nda ilk ders başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın önemli eğitim kurumlarından biri olan Özel Teknoloji Fen Okulları’nda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Teknoloji Fen Okulları’nda ilk ders başladı

Bursa’nın önemli eğitim kurumlarından biri olan Özel Teknoloji Fen Okulları’nda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni öğretim yılıyla ilgili açılış konuşmasını yapan Özel Teknoloji Fen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atış, “Büyük ağaçların büyük köklerle yetiştiğini biliyor ve çocuklarımızı köklü bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz” dedi.
Yeni eğitim yılını törenle açan okul yönetimi velilere ve öğrencilere seslendi. Yapılan konuşmalarda öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için her türlü planlanmanın yapıldığı ifade edilirken, öğrencilere çok çalışmaları yönünde öğütler verildi. Öğrenciler yapılan törenin ardından ilk ders için sınıflarına girdi.
Yeni eğitim ve öğretim yılı ve bu yıl yapacakları projelerle ilgili açıklama yapan Özel Teknoloji Fen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atış, öğrenci merkezli düşündüklerinin altını çizdi. Atış daha iyi bir gelecek için her türlü fedakârlığı gösterdiklerini kaydederek, “Belki çok klişe olacak ama, yaklaşık ocak ayından bu yana bütün çocuklarımız için hazırlanıyoruz. Çünkü çağı ve çocuklarımızın hızını yakalamak oldukça önemli. Bunun için hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz için farklı gündemlerimizi belirledik. 3 aylık çalışma içerisinde çocuklarımızı dijital ve web tabanlı uygulamalarla buluşturduk. Bu uygulamalarda çocukların gelişimi bizler için çok önemli. Her çocuğun parmak izi kadar farklı öğretim metotları ile öğrenmeleri bizim için çok önemli, bu yüzden de bütün öğrencilerimizin kişisel gelişimini destekleyecek web tabanlı programlarla buluşturduk. Bu sene farklı olarak Enneagram Mîzaç Merkezli Kişilik Modeli programı uygulayarak, öğrencilerimizin mîzaç tiplerini öğrenerek güçlü yanlarını fark etmek ve bazı kalıpları değiştirmeyi hedefliyoruz. İngilizce her çocuk için çok farklı. Her birinin aynı seviyede olması mümkün değil, o yüzde bireysel uygulamaları planladık. Dijital çalışmalarda her okul kodlama ve robotik çalışmalardan bahsediyor, ama bizim hedefimizde günlük hayatla ilişkilendirebileceği bir ürün ortaya çıkarmasını sağlamak. Projelerde her çocuğumuz hem ferdi, hem de grupla birlikte yapabileceği mekanizmalarla buluşacak. Uygulamalarımızın hepsinde öğrenci merkezli olmasına dikkat ediyoruz. Öğrencileri kalabalık içerisinde değil de daha çok serbest alanlarda ve onları rahatlatıcı ortamlarda buluşturmak istiyoruz. Çünkü çocuklar çalışan insanlar kadar okulda vakit geçiriyorlar. Artık ben merkezli ve hırçın bir nesil yetişiyor. Bunu bir an önce daha dinginleştirmek, evlere daha huzurlu öğrenciler gönderebilmeyi hedefliyoruz. Biz okul olarak çocuklarımıza ev ödevi vermiyoruz. Bütün sorumluluklar okulumuzda gerçekleştiriliyor. Eve sadece anne ve babaları ile buluşmak için gidiyorlar. Büyük ağaçların büyük köklerle yetiştiğini biliyor ve çocuklarımızı köklü bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Biz kodlanan değil, kodlayan bir nesil yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji Fen Okulları’nda ilk ders başladı

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