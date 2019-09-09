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Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği Muratpaşa Teknoloji Festivali, droneların ay-yıldızlı şovuyla sona erdi.Muratpaşa Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlendiği Muratpaşa Teknoloji Festivali sona erdi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği Muratpaşa Teknoloji Festivali, droneların ay-yıldızlı şovuyla sona erdi.
Muratpaşa Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlendiği Muratpaşa Teknoloji Festivali sona erdi. Hafta sonu gerçekleşen festival için yaklaşık 7 bin metrekare genişliğindeki Muratpaşa Kent Meydanı’nda robotik, kodlama ve marker atölye, e-spor turnuva, drone deneyim alanları ile dünyanın en hızlı drone yarış takımı XBlades’in piste çıktığı Tech Drone League yarış alanı kuruldu. İki gün boyunca Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde düzenlenen tüm etkinlikleri katılımcılar da deneyimlerken, Muratpaşa Belediyesinin destek eğitim kurs merkezleri ve Adalya Vakfı-ODTÜ Gençlik Parkı öğrencilerinin katıldığı robotik yarışması oldukça çekişmeli geçti. Robotik yarışması için öğrenciler, önce iki grup halinde Vex Robotics ve Muratpaşa Belediyesinin robotik-kodlama eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katıldı. Eğitimlerin ardından aralarında Antalyaspor, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Organize Sanayi Bölgesi gibi kentin önemli kurum ve kuruluşları adına yarışmaya katılan takımlar farklı parkurlarda tasarladıkları robotlarla yarıştı. Yarışmanın ilk gününün birincisi Türk Hava Kurumu takımı olurken, ikinci gün şampiyonu Antalya Yörük Türkmen Derneği adına yarışan Adalya Vakfı-ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri oldu. Şampiyonlar, festivalin kapanış gecesinde ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’dan aldı.
Festival aynı zamanda dünyanın en iyi drone yarış takımı XBlades Racing ve Tech Drone League pilotlarının mücadelesine sahne olan TDL Yarışları’na da ev sahipliği yaptı. Kent Meydanı’nda kurulan yarış pistinde 27 drone pilotu, 2 gün boyuna 772 tur yaptı. Yarışlar tam 4 saat 24 dakika 46 saniye sürerken, yarışların birincisi XBlades’ten Leo Whitfield, ikinci TDL adına yarışan DroneD FPV-Dennis Mennema ve üçüncü de yine TDL’den Sir ClashaLot oldu. Başkan Uysal, son gün yarışlarını sanal gerçeklik gözlüğüyle sahneden takip etti.
Dereceye giren drone pilotlarına kupalarını takdim eden Başkan Uysal, Antalya’da bir ilkin daha müjdesini verdi. Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak destek eğitim kurs merkezlerinde 3 yıl önce başlayan robotik-kodlama eğitimlerini daha ileri seviyelerde devam ettireceklerini belirterek, drone eğitimlerine de başlayacaklarını açıkladı. Uysal, “Sadece uçurma alanında değil, drone yapma eğitimine de başlıyoruz. Hatta Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı drone parçalarını üretebilmek istiyoruz” dedi.
Muratpaşa Teknoloji Festivali, droneların gösterisiyle sona erdi. Aynı anda havalanan 18 drone gökyüzünde senkronize hareketlerle birbirinden farklı şekiller oluştururken, kapanış droneların ay-yıldız şovuyla gerçekleşti.

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri

Teknoloji Festivali’nde dronelardan ay-yıldızlı gösteri
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