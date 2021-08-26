Teknoloji Firmalarından Siber Güvenlik İçin Yatırım Sözü

ABD hükümeti, teknoloji sektöründe tedarik zincirinin güvenliğini korumak ve geliştirmek için yeni bir kılavuz oluşturmak amacıyla sektörün önde gelenleriyle işbirliği yapılacağını açıkladı.

Büyük teknoloji firmalarının, finans sektörünün ve altyapı şirketlerinin yöneticileri, Başkan Joe Biden ve kabine üyeleriyle Çarşamba günü Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmeden sonra ABD ekonomisine yönelik siber saldırı tehdidiyle mücadele için daha fazla çaba harcayacaklarını söyledi.

Başkan Biden, Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda biraraya geldiği şirket yöneticilerine, "Federal hükümet bu tehditle tek başına mücadele edemez. Siz de siber güvenlik çıtasını yükseltmek için güce, kapasiteye ve sorumluluğa sahipsiniz" dedi.

Beyaz Saray'dan toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Ulusal Standartlar Enstitüsü'nün (NIST) teknoloji sektörüyle ve diğer ortaklarla güvenli teknoloji inşa etmek amacıyla yeni bir kılavuz hazırlanması için işbirliği yapacağı bildirildi.

NIST'in liderliğini üstlendiği yeni girişime Microsoft, Google, Travelers ve siber güvenlik firması Coalition'un da bulunduğu şirketler katılıyor.

Siber güvenlik, son dönemde yazılım firmaları SolarWinds ve Kaseya, yanıt boru hattı firması Colonial Pipeline ve et işleme firması JBS'e yönelik fidye yazılımı saldırıları nedeniyle Biden yönetiminin en çok öncelik verdiği meselelerden biri haline geldi. Bu saldırılar, hedef olan firmaların yanısıra ABD'daki yakıt ve gıda tedarik zincirlerini de olumsuz etkiledi.

"Yapacak çok işimiz var" diyen Biden, Rusya'nın desteklediği siber suç çetelerini sorumlu tutmak için Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e baskı yapmaktan ve siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren gerek kamu gerekse özel şirketlerde yaklaşık 500 bin eleman ihtiyacı olduğundan bahsetti.

Beyaz Saray'daki toplantıya Amazon.com CEO'su Andy Jassy, Apple CEO'su Tim Cook, Microsoft Corporation CEO'su Satya Nadella, Google'ı çatısı altında bulunduran Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai ve IBM CEO'su Arvind Krishna katıldı.

Görüşmeden sonra Amazon'dan yapılan açıklamada siber güvenlik eğitiminin kamuoyuna ücretsiz sağlanacağı, Ekim ayından itibaren bulut bilişim hizmeti alan bazı müşterilere çok yönlü doğrulama cihazları verileceği bildirildi.

Microsoft, siber güvenlik çalışmalarını hızlandırmak için 5 yıl içinde 20 milyar dolarlık yatırım yapma sözü verdi. Firma ayrıca federal hükümetin, eyalet yönetimlerinin ve yerel idarelerin güvenlik sistemlerini güncel tutmaları için 150 milyon dolarlık teknik hizmet sunacağını bildirdi.

IBM, 3 yıl içinde siber güvenlik alanında uzman 150 bin kişiye eğitim vereceğini, siber işgücünde çeşitliliği arttırmak için ağırlıklı olarak siyahların eğitim gördüğü üniversitelerle ortaklık kuracağını açıkladı.

Google ise önümüzdeki 5 yıl içinde siber güvenliğe 10 milyar dolar yatırım yapacağını kaydetti, ancak bu tutarın yeni harcamalar için ayrılıp-ayrılmadığı netlik kazanmadı. Google ayrıca 100 bin Amerikalı'nın teknoloji sektörü genelinde tanınan ve yüksek maaşlı işlerin kapısını açan dijital beceri sertifikası elde etmesine yardımcı olacağını bildirdi.

Resilience Siber Sigorta firması CEO'su Vishaal Hariprasad, Reuters'a, siber güvenlik sağlamak için net standartlar oluşturmak amacıyla hükümetle işbirliği yapacaklarını, poliçe sahiplerinin bu standartlara uymasını zorunlu hale getireceklerini söyledi.

ABD Kongresi, veri güvenliği ihlallerinin bildirimi yasası ve siber güvenlik sigortası sektörünün denetimi alanlarında yasal düzenlemeye gidilmesini ele alıyor. Bu iki tasarı, teknoloji alanında tarihi olarak şimdiye kadar teklif edilen en önemli yasa tasarısı olarak kabul ediliyor.

Toplantıya enerji firması Southern Co ve mali hizmetler sektörünün dev firmalarından JPMorgan Chase'in yöneticileri de katıldı.

Biden yönetiminden kısa süre önce Kongre onayı alan Ulusal Siber Güvenlik Başkanı Chris Inglis ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da toplantıya katıldı.

