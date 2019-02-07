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Teknoloji hırsızlarına polis operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

Isparta’da farklı tarihlerde işyerlerinden bilgisayar ve bilgisayar malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Isparta’da farklı tarihlerde işyerlerinden bilgisayar ve bilgisayar malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Polis, yaptığı araştırmada çalıntı olduğu değerlendirilen 11 adet laptop ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, kentte son dönemde artış gösteren işyeri hırsızlıklarını mercek altına alan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kentte farklı tarihlerde girdikleri işyerlerinden çok sayıda bilgisayar ve bilgisayar malzemesi çaldıkları öne sürülen H.S.Ş, M.K. ve A.O. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin bulundukları yerlerde araştırma yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen 11 adet laptop ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, emniyette gözaltına alınan şüphelilerin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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