Teknoloji Kampüsü'ne 100 fidan

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Yeşil Kıbrıs için yolculuklarının süreceklerini ifade etti. Maden, "Dünyanın en ileri teknolojilerini insanımızla buluştururken, bunun yeterli olmadığının bilincindeyiz. Çünkü sürdürülebilir bir çevre yoksa insan yaşamında kaliteden söz etmek mümkün değildir. Biliyoruz ki ülkemize diktiğimiz her fidan, nefes borumuzdur, gelecek kuşaklara bırakacağımız hazinedir. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bugüne kadar ülkemize pek çok ormanlık alan kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

2017 yılında Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirilen kktcfidan.com platformu sayesinde bugüne kadar 4 bin adet fidan bağışlandığını da vurgulayan Maden, " Dileyen herkesin bu platform aracılığı ile çok kolay bir şekilde 5 lira karşılığında telefon faturalarına yansıtarak veya hesap numarasına havale ile fidan bağışında bulunabileceğini, bu vesile ile tekrar duyuruyorum. Bu çok özel günde ben ve değerli Turkcell ailem, iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Dikmen İlkokulu yönetimine, öğretmenlerine ve sevgili öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu fidanlar onların geleceği içindir" diye konuştu.

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