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Teknoloji Kampüsü'ne 100 fidan

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:56 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Turkcell, yakın bir zamanda temelinin atılması planlanan Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknoloji Kampüsü alanına Dikmen İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerle birlikte, 100 çocuk ile 100 fidan dikti.

Teknoloji Kampüsü'ne 100 fidan

LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Turkcell, yakın bir zamanda temelinin atılması planlanan Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknoloji Kampüsü alanına Dikmen İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerle birlikte, 100 çocuk ile 100 fidan dikti.

21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknoloji Kampüsü alanına 100 fidan dikildi. Dikmen İlkokulu öğrencileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarının da katıldığı fidan dikiminde keyifli saatler yaşandı. Etkinlikte Turkcell çalışanları da öğrencilerle fidan dikiminde bulundu. 'Yeşil Kıbrıs için el ele!' sloganıyla açılan etkinlikte, çevreyi, yeşili ve doğayı koruma bilinci öne çıkarıldı. Etkinliğin sonunda Dikmen İlkokulu öğrencilerine 'tohum kart' armağan edildi.

“YEŞİL KIBRIS İÇİN YOLCULUĞUMUZ SÜRECEKTİR”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Yeşil Kıbrıs için yolculuklarının süreceklerini ifade etti. Maden, "Dünyanın en ileri teknolojilerini insanımızla buluştururken, bunun yeterli olmadığının bilincindeyiz. Çünkü sürdürülebilir bir çevre yoksa insan yaşamında kaliteden söz etmek mümkün değildir. Biliyoruz ki ülkemize diktiğimiz her fidan, nefes borumuzdur, gelecek kuşaklara bırakacağımız hazinedir. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bugüne kadar ülkemize pek çok ormanlık alan kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

2017 yılında Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirilen kktcfidan.com platformu sayesinde bugüne kadar 4 bin adet fidan bağışlandığını da vurgulayan Maden, " Dileyen herkesin bu platform aracılığı ile çok kolay bir şekilde 5 lira karşılığında telefon faturalarına yansıtarak veya hesap numarasına havale ile fidan bağışında bulunabileceğini, bu vesile ile tekrar duyuruyorum. Bu çok özel günde ben ve değerli Turkcell ailem, iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Dikmen İlkokulu yönetimine, öğretmenlerine ve sevgili öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu fidanlar onların geleceği içindir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Teknoloji Kampüsü'ne 100 fidanTeknoloji Kampüsü'ne 100 fidan

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