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Teknoloji marketi "iade sahtekarlığıyla" 500 bin lira dolandırılmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

Mersin'de yurt genelinde çok sayıda şubesi olan bir teknoloji marketini, POS cihaz teknik bilgilerini kopyalayarak dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı - Çete üyelerinin, teknoloji marketinin cihaz bilgilerini farklı bir POS cihazına entegre ederek satın aldıkları ürünleri iade etmiş gibi işlem yaptıkları, bu şekilde de kredi kartlarına 500 bin lira para aktardıkları ortaya çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir teknoloji marketinin POS cihazı bilgilerini kopyalayarak satın aldıkları ürünleri iade etmemelerine karşın parasını kredi kartları hesaplarına geri yükledikleri iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Teknoloji marketi yetkilileri, iade işlemi yapılan bazı ürünlerin bedellerinin geri ödenmesine rağmen stoklarda bulunmadığını fark ederek kredi kartıyla yapılan alışverişlerle ilgili bankaya müracaat etti.

İade işlemleriyle ilgili bankanın da herhangi bir tespit yapamaması üzerine dolandırıcılık şüphesiyle durum polise bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araştırma sonucu dolandırıcılığın POS cihazı aracılığıyla yapıldığını tespit ederek teknik inceleme gerçekleştirdi.

Şüphelilerin, teknoloji marketinin POS cihazının teknik bilgilerini, farklı bir POS cihazına entegre edip farklı şubelerden satın aldıkları ürünleri iade etmiş gibi işlem yaptıkları ve bedellerini de kredi kartlarına geri yükledikleri tespit edildi.

Ekipler, alışverişlerde genellikle fiyatı 4 bin liranın üzerindeki cep telefonlarını tercih eden çetenin, iade etmiş gibi gösterdikleri ürünleri satarak 500 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Alışverişlerin kayıtlarını, güvenlik kameralarını ve bankamatiklerin görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin'in yanı sıra Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında çetenin lideri olduğu iddia edilen Y.S'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da iki dizüstü bilgisayar, bir bilgisayar kasası, 44 farklı bankaya ait bankamatik ve kredi kartı ile 11 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S'nin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, POS cihazlarının bilgilerinin kopyalanmasını sağladığı iddia edilen şüpheliyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin

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