MERSİN (AA) - Mersin'de, bir teknoloji marketinin POS cihazı bilgilerini kopyalayarak satın aldıkları ürünleri iade etmemelerine karşın parasını kredi kartları hesaplarına geri yükledikleri iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Teknoloji marketi yetkilileri, iade işlemi yapılan bazı ürünlerin bedellerinin geri ödenmesine rağmen stoklarda bulunmadığını fark ederek kredi kartıyla yapılan alışverişlerle ilgili bankaya müracaat etti.

İade işlemleriyle ilgili bankanın da herhangi bir tespit yapamaması üzerine dolandırıcılık şüphesiyle durum polise bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araştırma sonucu dolandırıcılığın POS cihazı aracılığıyla yapıldığını tespit ederek teknik inceleme gerçekleştirdi.

Şüphelilerin, teknoloji marketinin POS cihazının teknik bilgilerini, farklı bir POS cihazına entegre edip farklı şubelerden satın aldıkları ürünleri iade etmiş gibi işlem yaptıkları ve bedellerini de kredi kartlarına geri yükledikleri tespit edildi.