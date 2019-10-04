Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı başvurulara açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı çağrıya açtıklarını belirterek, "Bu vizyoner program için bakanlığımızın tüm kaynaklarını seferber ettik. Ortaya koyduğumuz çabanın reel sektörün yatırım iştahını daha da artıracağını ve istihdama da çok olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı. Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, uyguladığı teşviklerde yeni bir aşamaya geçtiğine işaret eden Varank, Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım desteklerini uçtan uca bir sistemle kurguladıklarını ve hem üreticinin hem de alıcının aynı anda teşvik edilmesini öngören Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı çağrıya açtıklarını bildirdi. Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan programın benzerinin Türkiye'de daha önce uygulanmadığının altını çizen Varank, odak sektörlerdeki öncelikli ürünlerin destekleneceği programın ilk olarak makine sektörüyle başladığını kaydetti.

Varank, teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, fırsatlardan en iyi şekilde faydalanacaklarına hatta kendi fırsatlarını oluşturacaklarına dikkati çekerek, bu noktada ortaya konulan çabanın, reel sektörün yatırım ve istihdam iştahını da artıracağını vurguladı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile desteklenecek yatırımların, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacağını aktaran Varank, "Katma değerli üretimi artırmak için önemli bir adımı hayata geçirdik. Yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşması durumundaysa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek. Programın amacı, dış ticarette rekabet gücümüzün zayıf olduğu ya da dış ticaret açığı verdiğimiz ürünlerde yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi. Bir diğer amacımız da gelecekte hızlı bir talep artışına sahne olacak ileri teknolojili ürünlerde öncü ülkeler arasında yer almak." değerlendirmesinde bulundu. - "Yabancı yatırımcıları da programa davet ediyoruz" Başvuruların yabancı yatırımcılara da açık olduğunun altını çizen Varank, şunları kaydetti: