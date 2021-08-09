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Teknolojiyi reddediyor! 20 metrekare dükkanında tüm hayatını geçirdi

09.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de zaman ve teknolojiye direnen yarım asırlık ayakkabı tamircisi Cuma Şenlik, 20 metrekare dükkanda 4 çocuk büyüttü. Belediye Kavşağında açtığı tamirhane ile 4 çocuk büyüten ve çırak bulamayan Şenlik, Ahi Duası ile iş yerini açtıktan sonra nasibini bekliyor.

Teknolojiyi reddediyor! 20 metrekare dükkanında tüm hayatını geçirdi

20 metrekare bir alan içerisine kurulu iş yerinde 4 çocuk büyüttüğünü aktaran Şenlik, "Çocuklarımı bu dükkanda büyüttüm, evlendirdim ve iş sahibi yaptım. Allah’a şükürler olsun" dedi. İşini severek yapmanın önemine dikkat çeken Şenlik, Çin ayakkabılarının piyasaya girmesi ve ucuzluğu nedeniyle insanların tercihlerinde ilk sırada yer aldığını fakat fiyatların düşmesinin tamir masraflarını da etkilediğini söyledi.

Şenlik, "Piyasada 20-30 liraya Çin malı ayakkabı veriyorlar. Piyasaya sunulan ayakkabılar deri değil müşteri de bunun farkında ama yine de alıyor. AVM ve marketlerde ayakkabı satışları yapıyor. Onların satış yapıyor olması bizim alanımızı da etkiliyor. Çırak dahi yetiştiremez olduk. Sadece bizim alanımız değil bütün mesleklerde bu sıkıntı var" diye konuştu.

PANDEMİ ETKİLEDİ

Şenlik, pandemi süreci ile birlikte işlerin durma noktasına gelmesi sonrası yaşanan kontrollü normalleşme ile işlerinin de yavaş yavaş açılma sürecine girdiğini insanların ayakkabılarını da tamire getirdiklerini ayakkabıların pahalı olması nedeniyle ise müşterinin tamire yöneldiğini belirtiyor.

Ayakkabılarını düzenli tamire getiren Abdurrahman Kıryer ise, tamirci Cuma Şenlik’in tecrübelerine güvenerek ayakkabılarını tamire getirdiğini ve onun verdiği tavsiyelere uyduğunu ifade etti.

(İHA)

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