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Teknoloji severlere ’Tupturuncu’ kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

Teknosa’nın her ay sadece bir kez düzenlediği Tupturuncu kampanyası, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, her ay gerçekleştirdiği Tupturuncu Kampanyasını 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

Teknoloji severlere ’Tupturuncu’ kampanya

Teknosa’nın her ay sadece bir kez düzenlediği Tupturuncu kampanyası, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, her ay gerçekleştirdiği Tupturuncu Kampanyasını 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Televizyondan akıllı telefona, notebook’tan küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok farklı teknoloji ürünündeki indirim kampanyaları ve fırsatlar tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da teknoloji severleri bekliyor.
Televizyonunu yenilemek isteyenleri için, Philips 108 ekran ultra ince 4K smart TV’yi 400 TL’lik indirimle 2 bin 899 TL ve 1 yıl ek garanti hediyesiyle, dinamik kristal renk görüntüsüyle dikkat çeken Samsung 165 ekran 4K UHD TV’yi ise 7 bin 799 TL’lik özel fiyatla satışa sunulacak. Performansı ve teknolojisiyle ön plana çıkan Huawei P Smart akıllı telefon ise 20-23 Eylül tarihleri arasında bin 759 TL’lik fiyatla tüketicilerle buluşacak.
Taşınabilir olması sayesinde iş dünyasının ve öğrencilerin tercihi notebook ve tabletlerde indirimlerle, yeni nesil Asus i5 notebook’a bin TL indirim ile 4 bin 299 TL’ye, Samsung Galaxy Tab A 8 tablet ise yüzde 20’yi aşan indirimle 699 TL’ye sahip olunabiliyor. Yüksek kaliteli belgelerle canlı fotoğrafları uygun maliyete basan Canon G3411 tanklı yazıcı da 749 TL’den satışa sunuluyor. Teknolojinin en keyifli ve mobil hali Apple Watch 3 ve 4 serisinde kampanya dahilinde 300 TL’ye varan indirim yapılıyor.
Ayrıca kampanyada ev yaşamını iyileştiren küçük ev aletlerinde de indirimler var. Philips Marathon Ultimate elektrikli süpürge yüzde 40’ı aşan indirimle bin 599 TL’den satışa sunuluyor. Kişisel bakımda Gillette ürünleri yüzde 50’ye varan indirimlerle, Braun 9 in 1 erkek bakım kiti ise 349 TL’lik avantajlı fiyatla Teknosa’da olacak.

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