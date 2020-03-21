, teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor

Dikkat çekici bir diğer bilgi ise, Redmi K30 Pro’nun ekranında herhangi bir çentik yer almıyor. Bunun yerine pop-up selfie kamera mekanizmasına yer verilmiş. İlginç olan ise, Pro modelde 120Hz ekran tazeleme hızı sunulmayacak. Geliştiriciler, bu modelde IPS LCD ekran yerine 60Hz Amoled ekran kullanmaya karar verdi ve bunun sonucunun da tatmin edici bir performans sunacağı görüşünde.

Aşağıda da görebileceğiniz üzere, K30Pro’nun mor, turkuaz ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Ürünün henüz tüm özellikleri açıklanmadı, ancak Çinli üreticiden LPDDR5 RAM, UFS 3.1 hızlı okuma ve yazma sunabilen depolama, gelişmiş titreşim motoru ve yüksek performanslı oyun deneyimleri için Game Turbo 3.0 gibi teknolojilerin olacağı bilgileri doğrulandı.

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, 24 Mart 2020 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte Redmi K30 Pro ve K30 Pro Zoom Edition modelleri tanıtılacak. Bugün ise zoom konusunda oldukça iddialı olacak modelin teknik özellikleri Geekbench 5.1.0 testinde ortaya çıktı.