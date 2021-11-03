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Teknoloji şirketleri daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak

03.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G20 zirvesi ile birlikte teknoloji şirketlerinden artık çok daha fazla vergi alınacağı ortaya çıktı. Bu vergiler genel olarak toplandığında 150 milyar doları buluyor.

Teknoloji şirketleri daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak

Facebook, Google ve Amazon gibi birçok şirket dünyanın en fazla kazanan markaları olarak biliniyor. Yine aynı şekilde Apple, dudak uçuklatan rakamlarda kazanç elde edilebiliyor. Bazı şirketlerin ise daha düşük miktarlarda vergi ödemek için başka ülkelere taşındığı söyleniyor. Alınan yeni bir karar ile birlikte bu tür şirketler daha fazla vergi ödeyecek.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından devam eden çalışmalar bazı sonuçlar verdi. Buna göre dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak büyük teknoloji şirketleri daha fazla vergi ödeyecek.

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FAZLADAN YÜZDE 15 VERGİ

Google, Facebook, Amazon, Microsoft ve Apple gibi markalar düşük vergiler alan ülkeleri tercih ediyor. Ancak yeni alınan bir karar ile birlikte bu şirketler gerçekten merkezleri olan ülkelere fazladan vergi ödemesi yapacak. Böylece yaklaşık olarak yüzde 15 civarında fazladan vergi alınacağı ifade ediliyor.

Özellikle ABD bu yeni değişiklikten en fazla yararlanacak ülke olabilir. Yaklaşık olarak 150 milyar dolar ek vergi toplanması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bu kararın tarihi olduğunu vurguladı.

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