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Teknoloji sizin hayatınızı da ele geçirdi mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2018 07:55 | Son Güncelleme

Teknoloji ve sosyal medya günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. Hayatı kolaylaştıran, sosyalleşmeyi sağlayan araçlar gibi görünse de kimi zaman hiç de göründüğü gibi olmayabiliyor.

İşte sosyal medya ve teknoloji bağımlığına dikkat çeken çizimler.

Teknoloji bağımlılığını resmeden kareler

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Medya bunalımı

Medya bunalımı
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İçinize işliyor

İçinize işliyor
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Hangisi siz siniz?

Hangisi siz siniz?
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Kim hükmediyor?

Kim hükmediyor?
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Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?

Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?
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Kararları kim veriyor?

Kararları kim veriyor?
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Aman dikkat! Kendinizi fazla kaptırmayın

Aman dikkat! Kendinizi fazla kaptırmayın
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Reklamlardan etkileniyor musunuz?

Reklamlardan etkileniyor musunuz?
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Hayata nasıl tutunuyorsunuz?

Hayata nasıl tutunuyorsunuz?
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Mutluluk paketi

Mutluluk paketi
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Bütünün bir parçası mısınız?

Bütünün bir parçası mısınız?
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Biraz fazla mı zaman ayırıyorsunuz?

Biraz fazla mı zaman ayırıyorsunuz?
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon bağımlılık internet

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