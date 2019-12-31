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  4. “Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”

“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

ÇOCUKLARDA küçük yaşlarda cep telefonu ve tablet kullanımı omurgada şekil bozukluklarına, skolyoza ve ağrılara neden oluyor.

“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) ÇOCUKLARDA küçük yaşlarda cep telefonu ve tablet kullanımı omurgada şekil bozukluklarına, skolyoza ve ağrılara neden oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre teknolojik cihaz kullanımının artmasıyla son 2 yılda çocuklarda omurga ağrıları için doktora başvurma oranı yüzde 40 arttı.

BAŞI ÖNE EĞMEK BAŞIN AĞIRLIĞINI 3 KAT ARTTIRIYOR

İstanbul Kent Üniversitesi akademisyenlerinden Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Öğr. Gör. Salih Doğan cep telefonu ya da tablet kullanımı nedeniyle başı öne eğmenin ortalama 5 kilogram ağırlığında olan başın kütlesel ağırlığını, 18 ile 27 kiloya kadar arttırabileceğini belirtti ve şunları söyledi: "Elimizde tuttuğumuz herhangi bir teknolojik cihaza boynumuzu yaklaşık 30 derece öne eğerek baktığımız zaman, 5,5 - 6 kilogram olan başımıza bu durum, 18 hatta 27 kiloya kadar etki ile baskı uygulamaktadır. Bunun yanı sıra, bu cihazların uzun süreli kullanımı el bileğinde karpal tünel sendromu dediğimiz sıkışma sendromu, tetik parmak dediğimiz bazı tendonların inflamasyonu sonucu gelişen deformitelere ya da dirsekte sinir sıkışması, omuz ağrıları, boyunda gelişen boyun düzleşmesi, boyun fıtığı veya servikojenik baş ağrısı dediğimiz boyun kaynaklı baş ağrılarına da neden olabiliyor."

"TELEFON KULLANIMI ÇOCUKLARDA OMURGA EĞRİLİĞİ DENİLEN SKOLYOZA DA NEDEN OLABİLİYOR"

Tablet ve telefon kullanımının çok küçük yaşlara kadar düştüğünü belirten Doğan, "Burada ebeveynlerin de önemli bir rolü var. Anne-babalar kimi zaman çocuklarını susturabilmek için maalesef bazen kolay bir yol olan telefon veya tablet kullanımına izin veriyor ve böylece küçük yaşta çocuklar telefonlarla ve tabletlerle tanışıyor. 2 yaşından itibaren kullanılan teknolojik cihazların özellikle elin mekaniğinin gelişmesinde parmak yapılarının oturmasında, ilerleyen dönemlerde eklemlerde deformasyon dediğimiz eklemlerin yanlış oturmasına ya da bu eklemlerdeki kasların farklı bir şekilde gelişip sinirlere baskı uygulamasına sebep olabilir. Gün içinde kullanım süreleri uzadıkça maalesef bunların etkileri daha da fazla ortaya çıkmaya başlıyor. Cep telefonu veya tablet kullanırken vücut mekaniğine de dikkat etmediğimiz, eğri oturduğumuz için ilerleyen yaşlarda omurga eğriliği dediğimiz skolyoza da sebep olabiliyor" dedi.

"TEKNOLOJİ İNSANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM KANALLARINI KAPATIYOR"

Teknolojinin aşırı kullanımı nedeniyle insanların birbirleri ile iletişim halinde olmadığını ifade eden Doğan, "Teknolojiyle birlikte insanlar arasındaki iletişim kanalları da kapanmış durumda. Sürekli teknoloji birtakım veriler sunuyor ancak bizler iletişim kurulmadan sunulan verilere mahkûm kalarak bir şeyler öğreniyoruz. Dolayısıyla belirli bir zaman sonunda artık tek taraflı bir iletişimi öğrenmiş olan kişiye soru sorulduğunda, cevap alınma oranı da giderek düşüyor. Böylece kişiler arasında varolan mevcut iletişim kanalları da değişim ve dönüşüm yaşıyor" dedi.

"SON 2 YILDA BEL VE BOYUN PROBLEMLERİ YÜZDE 40 ARTTI"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerini de paylaşan Salih Doğan sözlerine şöyle devam etti: "DSÖ verileri, özellikle çocukların önümüzdeki 50 yıl içerisinde yaşayacağı omurga problemlerinin çok üst seviyelere çıkacağını belirtiyor. Bu durumdan kurtulabilmek için toplumsal duyarlılığı geliştirmemiz gerekiyor. Son 2 yılda bel ve boyun problemlerinin yüzde 40 oranında arttığını söyleyebiliriz."

AİLELER NE YAPMALI?

Tablet ve telefon kullanımını ailelerin kontrol edebilmesi için yapması gerekenleri de belirten Salih Doğan sözlerini şöyle noktaladı: "Aileler çocukları ile daha fazla vakit geçirerek, motor becerilerini geliştirecek oyunları oynamalarını sağlayarak ve çocuklara küçük yaşta spor bilincini yerleştirerek bu duruma engel olabilirler. Aynı zamanda bilgisayar, cep telefonu ve tabletler ile çok fazla vakit geçiren çocuklarda ebeveynlerin görmüş olduğu bir problem varsa çok geciktirmeden erken önlem almak amacıyla ilgili doktora başvurulmalıdır. Çocuklarda görülen ağrılar, ancak erken tanı ile ve fizyoterapist eşliğinde egzersizler veya ev egzersiz programları ile ortadan kaldırması mümkün olabiliyor."

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