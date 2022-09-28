Teknoloji tutkunları GeForce RTX’li Monster Notebook’lar ile sınıfta daha hızlı oyunda daha hızlı!

Yeni eğitim – öğretim döneminin başlamasıyla birlikte üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve grafik tasarımı gibi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere, okuldaki derslerini uzaktan eğitim programlarıyla ve kurslarla desteklemek isteyen öğrenciler ve birçok öğretmen bilgisayar arayışına girdi. Tüm eğitim süreçlerinde yanlarında olacak dayanıklı ve yüksek performanslı donanımları tercih eden kullanıcıların öncelikli beklentilerden biri de alacakları ürünün hafif ve kolay taşınabilir olması.

Monster Notebook’un 30 Eylül’e kadar devam eden Okula Dönüş Kampanyası kapsamında çeşitli indirimlerle vitrine çıkardığı NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı dizüstü bilgisayarlar, yapay zekâ özellikleri ve güçlü yazılım desteği gibi avantajları, ince ve hafif tasarımlarla bir arada sunuyor. Yapay zekâ destekli DLSS teknolojisi, NVIDIA Broadcast uygulaması, NVIDIA Stüdyo sürücüleri ve yeni nesil tensör çekirdekleriyle dikkat çeken GeForce RTX’li Monster Notebook’lar öğrencilerin tüm eğitim süreçlerinde yanında olarak teknoloji desteğini kusursuz bir şekilde sunuyor.

Okulda da oyunda da iddialı olan kullanıcılar için geliştirilen, NVIDIA GeForce RTX teknolojileriyle donatılmış bu performans canavarlarının özelliklerini sizler için derledik:

Kreatif süreçlere ilham veren eşsiz bir görsel deneyim

Oyuncular ve tasarımcılar için dünya genelinde en yeni teknolojileri geliştiren NVIDIA’nın GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarının en önemli özelliklerinden biri bünyelerindeki RT çekirdekleri sayesinde üst düzey bir gerçekçilik ve sürükleyici grafikler sunması. Işın izleme teknolojisi kapsamında, ışıkta meydana gelen en küçük değişikliklere dahi duyarlı olarak ışığın doğal fiziksel davranışını simüle eden özel RT çekirdekleri sinema kalitesinde grafikler oluşturuyor. Böylece hem oyuncular hem de kreatif üretimlerde bulunan kullanıcılar için eşsiz bir görsel deneyim sunuyor.

İki kat kızlı rendering performansı ile ödev ve projelerde gecikmeye son

Özellikle kreatif alanlarda çalışan öğrenciler için hayatı kolaylaştıran RT çekirdeklerinin rendering süreçleri üzerindeki hızlandırma etkisi ise olağanüstü. İki kata kadar performans artışı sağlayan 2. jenerasyon RT çekirdekleri, Blender Cycles, Chaos V-Ray ve Autodesk Arnold gibi en sık kullanılan 3D render programlarında çalışan kullanıcıların uzun render süreçlerinde vakit kaybı yaşamasının önüne geçiyor.

RTX ekran kartlarıyla birlikte gelen tensör çekirdekleri ise bu programlarda yer alan görüntü temizleme işlemi (interactive viewport denoising) gibi en sık başvurulan yapay zekâ işlemlerine güç veriyor. Örneğin, sinema endüstrisinde en çok kullanılan video düzenleme programı DaVinci Resolve’daki 300’ün üzerindeki yapay zekâ destekli işlemlerin tamamı RTX ekran kartlarında yer alan bu çekirdekler tarafından hızlandırılıyor.

GPU hızlandırma sayesinde daha hızlı geliştirmeler

Okula Dönüş Kampanyası kapsamında indirimli tekliflerle satışa sunulan Monster Notebook’ların özellikle mühendislik, bilgisayar bilimi, veri bilimi ve ekonomi gibi alanlarda öğrenim gören kullanıcılara sunduğu en büyük avantaj ise GPU hızlandırma özelliği. Gerçek zamanlı görüntü oluşturma, daha hızlı görüntü ve sinyal işleme, daha büyük ve daha doğru yapay zekâ ve veri bilimi modelleri geliştirme olanağı tanıyan GPU hızlandırma özelliği sayesinde tüm işlemlerde daha hızlı sonuç alan kullanıcılar, geleceğin teknolojilerini keşfetmeye daha kolay odaklanabilirler.

Eğitime yapay zekâ dokunuşu

Okuldaki başarısını uzaktan eğitim programlarıyla ve kurslarla desteklemek isteyen öğrenciler ve öğrencilerine online ortamda ders veren eğitmenler için kusursuz bir çevrimiçi ders ortamı sağlayan GeForce RTX’li Monster Notebook’ların en önemli özelliklerinden biri de NVIDIA Broadcast uygulamasına sahip olması.

NVIDIA Broadcast uygulaması; ortamdaki gürültüyü azaltan, seslerin yankı yapmasını önleyen yapay zekayla geliştirilmiş ses ve video özellikleriyle öğrencilerin çevrimiçi dersleri dinlemesini ve derse katılımını kolaylaştırıyor. Mikrofonu, kamerayı ve hoparlörleri akıllı cihazlara dönüştüren uygulamanın sanal arka plan, otomatik çerçeve ve video parazit giderme gibi özellikleri canlı derslerde konu anlatımlarını bir üst seviyeye taşıyor.

Görsel içerik projelerine üst düzey yazılım desteği

GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook’ların kreatif üretim yapan kişilerce performans canavarı olarak bilinmesinin bir diğer nedeni de bu bilgisayarların üst seviye donanımsal bileşenlerinin yanında bir dizi yazılım desteği de sunuyor olması. NVIDIA’nın çok sıkı testlerden geçirerek güncellediği NVIDIA Stüdyo sürücüleri bu yazılım desteklerinin başında geliyor. Hızlandırılmış uygulamalar, sürücü teknolojisi ve NVIDIA Omniverse, Canvas ve Broadcast gibi özel araçlardan oluşan NVIDIA Studio platformu ile kullanıcılar, örneğin basit bir tıklama ile gelişmiş efektler uygulayabiliyor veya tasarım, fotoğraf ve video düzenlemelerde teknik tüm imkanlar içinde diledikleri özgürlüğe sahip olabiliyor.

Adobe Photoshop, AutoCAD, Blender, Premiere Pro, Lightroom, DaVinci Resolve gibi en çok kullanılan uygulamalarda hız ve performans artışı sağlayan NVIDIA Stüdyo ile 3D modellemelerde görselleri 10 kat daha hızlı işlemek, 8K videoları gerçek zamanlı düzenlemek, yayınlarda daha yüksek kaliteli GPU kodlaması ile yüzde 35 daha fazla FPS almak ve yapay zekâ desteği ile 5 kat daha hızlı fotoğraf düzenleme yapmak mümkün.

Tek bir dizüstü bilgisayar ile “Sınıfta daha hızlı, oyunda daha hızlı”

GeForce RTX GPU’larda özel tensör çekirdeklerini kullanarak kare hızını artıran, yapay zekâ destekli görüntü oluşturma teknolojisi NVIDIA DLSS ise NVIDIA® GeForce’un “Sınıfta Daha Hızlı, Oyunda Daha Hızlı” kampanyası kapsamında kullanıcılarına sunduğu ürünlerin başlıca özelliklerinden bir diğeri. NVIDIA’nın geliştirdiği bu yapay zekâ algoritması, akıcı oyun deneyimi ve yüksek kalitede görsel içerik üretimi için vazgeçilmez olan ve kullanıcıların hep daha fazlasını beklediği FPS değerlerinde artış sağlıyor. Kısacası, kesintisiz aksiyon ve oynanabilirlik, yüksek görüntü kalitesi ve FPS değerleri arayan oyun tutkunları RTX ekran kartlı Monster Notebook’lar ile proje ve ödev hazırlarken yakaladığı verimi oyun oynarken de elde edebiliyor.

Monster Notebook’un NVIDIA GeForce RTX serisi ekran kartlarıyla güçlendirdiği dizüstü bilgisayarların, ileri seviye oyun deneyimi arayan kullanıcılar için geliştirilen bir diğer özelliği ise NVIDIA Reflex. Hem GPU hem de oyun optimizasyonlarını bir araya getirerek sistem gecikmesini azaltan NVIDIA Reflex teknolojisi, ileri seviye oyuncuların ve esporcuların oyun içinde hedefleri daha hızlı belirlemelerine, daha seri tepki vermelerine ve hedef isabetlerini artırmalarına yarıyor. Bu kusursuz teknoloji desteği sayesinde oyuncuların ihtiyacı olan en düşük gecikme ve en iyi duyarlılık koşulları sağlanmış oluyor.

GeForce RTX’li Monster Notebook’lar arasından okula dönüş döneminde öğrencilerin en çok tercih ettiği dizüstü bilgisayarlar olarak öne çıkan modeller ise Abra A5 V17.2 ve Tulpar T7 V20.4.

Monster Notebook Okula Dönüş Kampanyası Eylül sonuna kadar devam edecek

Hem okulda hem oyunda kullanılabilecek yüksek performanslı bilgisayar arayışındaki kullanıcılar için Monster Notebook Mağazaları’nda ve web sitesinde avantajlı indirim fırsatları sunan Okula Dönüş Kampanyası ay sonuna kadar devam ediyor.

Üstelik, Yapı Kredi kart kullanıcılarına özel, dizüstü bilgisayar alışverişlerinde geçerli vade farksız 12 aya varan taksit fırsatı da sunuluyor.

Ayrıca, Pusat One Shot Pro Wireless Mouse, Pusat K3 Pro Mekanik Oyuncu Klavyesi, Pusat 7.1 Surround RGB Oyuncu Kulaklığı ve Pusat XL RGB Mousepad gibi oyuncu ekipmanlarının yanı sıra üstün teknoloji deneyimini desteklemek üzere geliştirilmiş kamera ve mikrofon gibi birçok ürünü barındıran Pusat serisinin tamamında yüzde 15 indirim fırsatı teknoloji tutkunlarını bekliyor.

“Ömür Boyu Bakım Garantisi” ile ücretsiz bakım hizmeti

Kullanıcı deneyimi alanında hayata geçirdiği uygulamalarla sektördeki birçok markadan ayrışan Monster Notebook, müşterilerine Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi sunuyor. Bu garanti kapsamında Monster Notebook sahipleri, her altı ayda bir bilgisayarlarını isterlerse teknik servislere kendileri getirerek veya anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz olarak göndererek; termal macun değişimi, kasa içi temizliği gibi ücretsiz bakımlardan yararlanabiliyor ve ürünlerinin performansının düzenli ve uzun süreli olmasını sağlayabiliyor. Monster Notebook’un kullanıcı dostu diğer uygulamalarını ve yüksek performanslı laptop ihtiyacı olan öğrenciler için geliştirdiği GeForce RTX ekran kartlı ürünlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

