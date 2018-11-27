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Teknolojik fayton 'Payitaht'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde iş adamı Haluk Şahin'in ürettiği elektrik şarjlı fayton modeline yenisi eklendi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde iş adamı Haluk Şahin'in ürettiği elektrik şarjlı fayton modeline yenisi eklendi. 'Payitaht' adı verilen son model araca yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 fren eklendi, müzik sistemi kuruldu. Yeni model fayton, 3 liraya şarj edilebilen aküsüyle 100 kilometreye kadar menzili ile dikkati çekti. Makine mühendisi ve iş adamı Haluk Şahin, özellikle İstanbul Adalar'da atlara eziyet edildiğini söyleyen hayvanseverlerin beğenisini toplayan elektrikli faytonlar üretiyor. 12 yıldır fayton üretimi yapan Şahin, ürününe ismini verdiği 'Fayoto'nun patentini de aldı. İlçedeki fabrikada 15 kişilik ekibiyle üretim yapan Haluk Şahin, şimdiye kadar sipariş üzerine ürettiği faytonları başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkelerine de gönderiyor. İş adamı Şahin, son üretiminde 'Payitaht' adını verdiği faytonlara, son model araçlarda bulunan yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sitemi ekledi. Yeni donanımlarıyla üretilen faytonlar, atlı faytonların çıkamadıkları yokuşlara bile çok rahatlıkla çıkabiliyor. 4 ila 6 saat içinde şarj edilebilen faytonlar, 100 kilometreye kadar yol alabiliyor. Faytonların 3 lira maliyetle şarj edilebilen aküleri dikkat çekiyor. 'ATLARIN SPORTİF FAALİYETLERDE KULLANILMASINI İSTİYORUZ' İş adamı Haluk Şahin, normalde faytonların en az 2 atla çekildiğini, ürettikleri elektrikli faytonların 30 at gücünde olduğunu söyledi. Yeni tasarladıkları faytonlara donanımlar eklediklerini ifade eden Şahin, "Faytonlarımız özellikle Adalar'daki atlara yapılan eziyetin önüne geçecek. Biz atların sportif faaliyetlerde kullanılmasını istiyoruz. Yeni nesil faytonlarda teknolojik ürünler de kullanıyoruz. Yeni, Payitaht modelimizde geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi ve müzik sistemi de bulunuyor. Elektrikli faytonlar 4 ila 6 saat içinde şarj edilebiliyor. 100 kilometreye kadar gidiyor ve şarjı 3 liraya mal oluyor" dedi.

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