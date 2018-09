"Teknolojik gelişmeler ilişkilerimizi baltalıyor olabilir"

Teknolojinin ilerlemesiyle iletişimin niteliğinin ve niceliğinin değiştiğini belirten Işın, "Artık akıllı telefon ve sosyal medya kullanan herkes her yerde istediği zaman istediği kişiyle istediği seviyede rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Bu durum teknolojinin avantajı olsa da çiftlerin iletişim dinamikleri açısından bazı dezavantajlar oluşturuyor. Kanalların çeşitliliği sebebi ile, birebir partnerle olan iletişim dışındaki iletişimler, partner tarafından her an ulaşılabilir olduğundan çiftler ayrıyken yaşanan olaylar ile ilgili üzerine konuşma ihtiyacı ortadan kalkabiliyor veya aşırı şiddetlenebiliyor. Ayrıca teknoloji partnere ulaşımı da her an mümkün kılıyor, bu da iletişimin çoğunluğunun yüz yüze gerçekleşmesini engelleyen bir etken. Aynı ev içerisinde ayrı odalardan cep telefonu mesajlarıyla iletişim kuran çiftleri biliyoruz. Elbette bu işin aşırı boyutu. Fakat bir tartışma sırasında ya da sonrasında aramalar ya da mesajlar ile partneri iletişime zorlayarak tartışma devam ettirilmek istenebiliyor, önemli konunun mesafeliyken konuşulması hatta yazılı olarak tartışılması konuyu zor çözümlenebilir bir duruma getiriyor ve sürecin daha yıpratıcı olmasına neden oluyor."