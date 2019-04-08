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"Teknolojinin geliştirilmesi için insan kaynağına ihtiyaç vardır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:35 | Son Güncelleme

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: - "Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin ilerletilmesi ve geliştirilmesi için yine insan kıymetine ve insan kaynağına ihtiyaç vardır"

ELAZIĞ (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, değişen ve gelişen dünyada teknolojinin ilerletilmesi ve geliştirilmesi için insan kaynağına her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Görgün, Fırat Üniversitesi (FÜ) Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

"Milli ve Yerli Teknolojiler ile ASELSAN'ın yolculuğu" konulu sunum yapan Görgün, ASELSAN'ın 6 bin 600'ün üzerindeki çalışanı ve 33-34 arasındaki yaş ortalaması ile çok genç bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Bu çalışanlarının da herkes gibi üniversite eğitimlerini tamamlayıp kendilerini geliştirerek bugün ülkenin en ihtiyaç duyulan projelerine katkı sunduklarını ifade eden Görgün, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlarımız sizlerden farklı değildi. Sizler gibi derslerine çalıştılar, en iyi şekilde okullarını bitirmek için gayret gösterdiler, bilgi, birikim ve tecrübelerini arttırdılar. Onlar gibi dünyanın başka yerinde savunma, otomotiv, uzay alanında önde gelen şirketlerde ya da farklı teknoloji şirketlerinde çalışan insanlar, onlar da sizler gibi bizler gibi insanlar. Bir insanın yapabildiği bir şeyi mutlaka başka bir insan yapabilir, yeter ki gerekli azmi ve onun koşullarını yerine getirebilecek şartlar için yeterince emek sarf edilmiş olsun."

- "Teknolojinin ilerletilmesi ve geliştirilmesi için insan kaynağına ihtiyaç vardır"

Görgün, üniversite eğitimi sonunda sosyal becerilerinin yanında özgür projeler geliştirebilecek öz güvenli gençlerin yetişmesinin hem kendileri hem de akademisyenler ve sanayiciler için öncelikli konu olduğunu vurgulayarak, "Bilgili, donanımlı, bilgisini ve donanımını yeni teknolojilere ve gelişimlere aktaracak enerjik insan kıymeti olmadığı sürece istediğiniz kadar yüksek teknolojiye sahip olun bir kıymeti yoktur. Sürdürülebilirlik anlamında bir kıymeti yoktur. Sistem kurulur, hazırdır, her zaman örnek gösterilir ama değişen ve gelişen dünyada teknolojinin ilerletilmesi ve geliştirilmesi için yine insan kıymetine ve insan kaynağına ihtiyaç vardır." ifadesini kullandı.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da ASELSAN gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarının devletin desteği ile yerli ve milli savunma sanayi hamlesi adına çok önemli başarılara imza attığını belirterek, ASELSAN yetkililerine teşekkür etti.

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Aselsan ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün Fırat Üniversitesi kariyer günleri

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