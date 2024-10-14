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Teknolojinin gücünü bileğinizde hissedin! Apple Watch SE kısa süreliğine indirimde
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Teknolojinin gücünü bileğinizde hissedin! Apple Watch SE kısa süreliğine indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
14.10.2024 12:09
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Akıllı saatler sayesinde hayatınız,daha sağlıklı ve daha organize olabilir. Yaşamınızın her alanında size eşlik eden yeni bir dost edinmek, her anınızı daha verimli hale getirmek isterseniz doğru yerdesiniz. Prime Alışveriş Festivali'nin son gününde Apple Watch SE (2. nesil, 2023)'de kaçırılmayacak indirim sizleri bekliyor. Teknolojinin gücünü bileğinizde hissetmek için acele edin. İşte detaylar...

Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular 40 mm Yıldız Işığı Alüminyum Kasa Akıllı Saat ve Yıldız Işığı Spor Kordon - M/L. Fitness ve Uyku Takibi, Trafik Kazası Algılama, Kalp Atış Hızı Takibi

Adsız tasarım - 2024-10-14T115826.993

Öne çıkan özellikler

  • Dahili GPS modülü sayesinde konum belirleme özelliğine sahip.
  • Harita uygulamaları kullanılarak konum takibi yapılabilir.
  • Egzersiz ve spor aktiviteleri sırasında doğru konum ve rotalama bilgileri sunar.
  • Harita yönlendirme özelliği ile belirtilen konumlara kolayca ulaşım sağlar.
  • Acil durumda konum bilgisini paylaşma ve yardım çağrısı gönderme imkanı sunar.
  • Fitness takibi için doğru konum verileri sağlar.
  • Seyahat sırasında yolculuk ve rota planlama işlemlerine yardımcı olur.
  • Spor aktiviteleri ve antrenmanları sırasında GPS verilerini kullanarak detaylı analiz imkanı sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Apple Watch’un diğer serilerini de inceledim. Gerçekten aradaki fiyat farkı, aradaki özellik farkına kesinlikle değmeyecek kadar az. Zaten Apple Watch’unuzu güzel gösteren kullandığınız kordonlardır, özellik için alıyorsanız tüm Apple Watchlar hemen hemen aynı. Cebinizden daha az para çıkması daha iyidir, o yüzden Apple Watch SE tam bir fiyat performans akıllı saati. iPhone unuzla kullanıyorsanız kesinlikle başka Marka akıllı saat almayın."

  • "Ürün çok güzel, eşime hediye aldım. Sorunsuz kullanıyor."

  • "İnce bilekleri olanlar için en iyi model diyebilirim. Üstüne para vermeye gerek yok. Ultra takabilecekler tabii ki ultra alsın ancak bu kasa içindeki model fiyat farkına değmiyor."
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Bu içerik 14 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Watch
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