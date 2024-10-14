Teknolojinin gücünü bileğinizde hissedin! Apple Watch SE kısa süreliğine indirimde

"Apple Watch’un diğer serilerini de inceledim. Gerçekten aradaki fiyat farkı, aradaki özellik farkına kesinlikle değmeyecek kadar az. Zaten Apple Watch’unuzu güzel gösteren kullandığınız kordonlardır, özellik için alıyorsanız tüm Apple Watchlar hemen hemen aynı. Cebinizden daha az para çıkması daha iyidir, o yüzden Apple Watch SE tam bir fiyat performans akıllı saati. iPhone unuzla kullanıyorsanız kesinlikle başka Marka akıllı saat almayın."