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Teknolojinin tehdit ettiği 7 meslek

08.01.2019 05:43 | Son Güncelleme

Mali danışman ve yazar John Pugliano, "Robotlar insanların işlerini ellerinden alacak mı?" sorusuna tartışma yaratan bir dizi kitapla yanıt aramıştı. Pugliano, BBC için teknolojinin tehdit ettiği 7 meslek ve güvende olan bazı meslekleri sıraladı.

Teknolojinin tehdit ettiği 7 meslek

Sıkıcı ve tekrara dayalı bir iş mi yapıyorsunuz? O halde işinizi yakın bir tarihte teknolojiye kaptırma tehlikesiyle karşı karşıyasınız.

Mali danışman ve yazar John Pugliano'ya göre, "Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde matematik işlemlerle yapılabilir hale gelecek." En azından gelişmiş sanayi ülkelerinde.

Pugliano, "Robotlar Geliyor: İnsanlara Otomasyon Çağından Faydalanma ve Ayakta Kalma Rehberi" gibi bir dizi tartışmalı kitabın da yazarı.

Yazar, şimdiye kadar son derece nitelikli iş gücü gerektirdiği için teknolojik gelişmelere dayanıklı olduğu düşünülen tıp ve hukuk dalındaki mesleklerin de o kadar kalıcı olmayacağını düşünüyor.

BBC Mundo Servisi'ne konuşan Pugliano, "Doktorluk ve avukatlık ortadan kalkmayacak ama çalıştıkları alan daralacak" diyor.

Pugliano, teknolojiden etkilenecek 7 meslek dalıyla, ayakta kalacak bazı meslekleri sıralıyor.

Pugliano pratisyen doktorların alanının daralacağını yani daha az sayıda pratisyen hekime ihtiyaç olacağını düşünüyor

1. Do**ktorlar**

Doktorlara bu kadar ihtiyaç varken üstelik dünya nüfusunun yaş ortalaması da gitgide yükselirken bu önerme başta insana biraz abartılı geliyor.

Fakat Pugliano, özellikle hastalıklara otomatik tanı koymayı mümkün kılan bazı gelişmelerin tıbbın bazı alanlarındaki insan bağımlılığını azaltabileceğini düşünüyor.

Buna karşılık acil servislerde ve ihtisas alanlarında doktorlara ve cerrahlara duyulan ihtiyaç devam edecek yazara göre.

2. Avukatlar-Hukukçular

Pugliano yakın bir gelecekte evrak tasnifiyle uğraşan avukat ve hukukçuların sayısının azalacağını düşünüyor.

Aynı şekilde tecrübeye ve uzmanlığa daha az ihtiyaç duyulan bazı rutin hukuki işlemlerin bilgisayar yazılımlarıyla yapılabileceğini söylüyor.

'Sadece yaratıcı mimarlık işleri insanlar tarafından sürdürülecek'

3. Mimarlar

Basit bina tasarımı her zaman bilgisayarla yapılabilir.

Pugliano gelecekte sadece çok özel donanıma sahip ve yaratıcı işler yapan mimarlara iş alanı olacağını söylüyor.

4. Muhasebeciler

Karmaşık vergi meselelerine çözüm bulan uzman muhasebeciler işlerini koruyacak.

Pugliano buna karşılık rutin vergi işlerinin tamamen bilgisayarlara devredileceği kanısında.

5. Savaş uçağı pilotları

Drone ya da insansız hava aracı olarak bilinen araçlar daha şimdiden riskli durumlarda pilotların yerini almış bulunuyor.

Bu eğilimin devam edeceği ve savaşları insansızlaştırma eğiliminin devam edeceği tahmin ediliyor.

İzleme sistemleri bugüne kadar polis ve diğer güvenlik elemanları tarafından yapılan işlerin bir kısmını üstleniyor

6. Poli**s ve Müfettişler**

Gündelik izleme ve gözleme işlerinin yanısıra biraz uzmanlık gerektiren bazı işlemler artık otomatik olarak yapılabiliyor, dolayısıyla bu işleri yapan insanlar işlerini kaybetmeye başladı bile.

Polislik ve dedektiflik tamamen ortadan kaybolmayacak ama alanları ve sayıları azalacak.

7. Emlakçılar

İnternet sitelerinin alıcılar ve satıcıları buluşturma imkanları bu işi yapan büroların kârlarını ciddi şekilde düşürdü bile.

Bu alanda çalışan şirketlerin en fazla da orta kademe çalışanlarını teknolojik gelişmeler sonucu azaltması beklenebilir.

Yapay zeka ve alanında çalışanlar ve internet güvenliği uzmanlarına ihtiyaç artacak

Teknoloji insanlara yeni iş alanları yaratacak mı**?**

Pugliano bazı mesleklerin alanı daralırken, bir yandan da başka iş alanları açılabileceğini düşünüyor.

Örneğin yapay zeka formları geliştirmekle uğraşanların ya da yazılımcıların ve bilgisayar işlemcilerinin geleceği parlak görülüyor.

Aynı şekilde bilgisayar sistemlerinin onarımı, korunması ve güvenliği konusunda uzman teknisyenler de avantajlı olacak.

Pugliano, bunun tamamen dışında, gerçek hayatımızla ilgili günlük ihtiyaçlar üzerinde çalışan mesleklere, mesela muslukçular, elektrikçiler, sıvacılar gibi uzman ustalara ihtiyacın azalmayacağını söylüyor.

Teknolojinin tehdit ettiği 7 meslek

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