MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Akçaşehir beldesinde kadınlar, obalardaki koyunlarını geleneksel "koşan" yöntemiyle sağarak teknolojiye meydan okuyor.

Halkın geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığı beldede, yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

"Koşan" diye yanlarına çağırdıkları koyunları boyunlarına geçirdikleri özel bir ilmek ile bağlayan kadınlar, teknolojiye direnerek annelerinden öğrendikleri geleneği sürdürüyor.

Beldede yetiştiricilik yapan Ramazan Yirşen, büyükbaşa göre daha az masraflı olduğu için yöre halkının küçükbaş hayvancılığı tercih ettiğini söyleyerek, beldede binlerce küçükbaş hayvan olması nedeniyle 5-6 kişinin bir araya gelerek çoban tuttuğunu belirtti.

Geniş meralarda beslenen koyun ve keçilerin etleri ile sütlerinin lezzetli olduğunun altını çizen Yirşen, koyunların mayıs ayından eylül sonuna kadar sağıldığını dile getirdi.

Koyunun sağılmasının zor ve zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Yirşen, teknolojik sağım makineleri pahalı olduğu için çiftçinin geleneksel "koşan" yöntemini tercih ettiğini belirtti.