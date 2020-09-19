Teknolojiye erişim engeli: Vergiler

Pandemi sırasında evdeki eğlence için alan daralıyor mu?Bir yanda döviz diğer tarafta ise vergi baskısıyla ortaya çıkan fiyat artışı Türkiye'de bir çok teknoloji ürününü ultra lüks araçlar haline getirdi. Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5’in ABD satış fiyatının 400 ila 500 dolar olacağını açıkladı. Türkiye satış fiyatı ise henüz belli değil. Ancak vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle konsolun Türkiye'deki satış fiyatının da oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de Cumhurbaşkanı kararıyla 18 Nisan’dan itibaren yaklaşık 400 ürüne yüzde 50 ilave vergi getirildi. 1 Ekim’den sonra ise bu oranın yüzde 20 olması bekleniyor. "Verginin vergisini ödüyoruz" DW Türkçe’ye konuşan Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, yaptığı hesaplamaya göre; 1 Ekimden önce ithal edilecek yaklaşık "4 bin TL’lik bir oyun konsolunun 4 bin 496 lira vergisiyle beraber" Türkiye satış fiyatının bayi kârı hariç 9 bin TL’ye yakın olabileceğini belirtti. Bingöl, halihazırdaki vergilendirme sisteminde "verginin, vergisinin, vergisinin" ödendiğini söyledi.

Böyle bir ortamda kurun yükselmesi ile birlikte zaten alım gücü düşerken bir de Nisan ayında gelen gümrük vergileri vatandaşın ödeyeceği vergi kalemlerinde ek bir artış ortaya çıkardı. "Kabul edilemez" Hükümet, ithalatı azaltmak için özellikle pandemi döneminde birçok ürüne ilave gümrük vergileri getirdi. Bunun sonucunda teknoloji ürünlerinde ortaya çıkan yüksek fiyatlandırmalar birçok kişinin teknolojiye erişimini zorlaştırıyor. DW Türkçe’ye konuşan Teknoloji Editörü Hakkı Alkan, "Asgari ücretle çalışan bir kişinin oyun konsolu alabilmek için 2-3 ay yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Bu kabul kesinlikle edilemez” ifadesini kullandı. "Tüketicilerin çok uygun şartlarda bu eğlence cihazlarına ihtiyaçları var ve mutlaka onları edinmeleri gerekiyor" diyen Alkan, "Türkiye’nin en çok exit yapan şirketlerine baktığımızda oyun şirketleri, ülkemize milyarlarca dolar getiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Alkan ayrıca, bu şirketlere insan kaynağı yetiştirmenin önemine de değindi. Oyun oynayan kişilerin, "Ben bu oyunları bir gün yapacağım" diyeceğini belirtti ve "Bu oyun şirketleri ülkemize milyarlarca dolar para getirir" dedi.