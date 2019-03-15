İSTANBUL (AA) - Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "45 yılda birçok başarıya imza attık. Yeni yatırımlarda ise teknolojiye her zamankinden daha fazla yatırım yapacağız. Sosyal sorumluluk alanında en büyük icraatları olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir başarı örneği olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kalyon Holding’in inşaat, enerji, gayrimenkul yatırım ve havacılık sektöründeki kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin akademik yönetimi "Ortak Aklımızla Geleceğe" çalıştayı için Antalya’da bir araya geldi.

Açıklamada çalıştayın açılışındaki konuşmasına yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Şirket olarak 45. yılımız olsa da rahmetli babam 70 yıl önce ailemizi sektörle tanıştırmıştı. Hep birlikte başarılarla dolu 45 yılı geride bıraktık. Kalyon’u bir dünya markası haline getirdik. Bugün Katar’dan Arnavutluk’a, Özbekistan’dan Peru’ya kadar büyük bir coğrafyada Kalyon ile çalışma taleplerini yoğun bir şekilde görüyoruz. Farklı sektörlerde iz bırakan büyük projelere, dev eserlere sizlerle birlikte başarılı bir şekilde imza attık. Gücümüzü birlikteliğimizden aldık ve bu birliktelik bizi daha nice başarılara götürecek.”