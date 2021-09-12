Teknolojiyi Mücevherle Birleştiren Tasarımlar

Bazı seçici kadınlar için en son teknolojiye sahip olmak bazen tarzdan ödün vermek anlamına gelir. Ama şimdi yeni bir girişim, en son teknolojiyi mücevherle birleştiriyor.

Kablosuz kulaklıklar popüler teknolojik aksesuarlar ancak bazıları çekiciliğinin belirli bir kitleyle sınırlı olduğunu söylüyor.

Nova Products'ın CEO'su Laurence Gaubert, "Bir kadın olarak neden teknoloji ve mücevher arasında tercih yapmam gerekiyor? şeklinde konuşuyor.

Şu anda ses cihazlarının tasarımı, gerçekten erkekler tarafından ve erkekler için yapılıyor.

Laurence Gaubert, bazı kadınların kulaklıkların pembe versiyonundan daha fazlasını istediğini iddia eden ve merkezi Almanya’daki Nova Products şirketinin CEO'su.

Şirket, dünyanın ilk inci sesli küpesi Nova H1'i yaptı.

Bluetooth bağlantılı gerçek inci küpeler, kullanıcılarının elleri serbest bir şekilde müzik dinlemelerine ve aramaları yanıtlamalarına olanak tanıyor.

Laurence Gaubert, "Kullanımı rahat. Gün boyunca takabilirsiniz" diyor.

Teknolojik aksesuarlarda genellikle şeklin yerine işlev ağır basar.

Ancak Nova gibi yeni şirketler, bazı kadınların daha modaya uygun seçenek isteklerine hitap ediyor.

Nova Products'tan Vlad Perianu, "Bazı kişiler, ilk kez denediklerinde gülmeye başlıyor ve sesin telefondan gelip gelmediğinden emin olmak için telefona bakıyorlar" diyor.

Küpelerin patentli ses teknolojisi, yalnızca kullanıcının duyabileceği bir ses ışını oluşturuyor.

Vlad Perianu, "Ses, incinin içindeki özel bir hoparlör tarafından üretiliyor. Ses, sedefin içindeki bu açıklıktan geliyor ve daha sonra doğrudan kulağa yansıtılıyor ve ardından kulak kanalınızın içine geliyor" şeklinde konuşuyor.

Küpeler kulak kanalının içinde olmadığı için, kullanıcıların çevrelerindeki ortam seslerini duymaya devam etmelerini sağlıyor. Gaubert, bu özelliğin özellikle kadınların güvenliği için önemli olduğunu söylüyor.

Laurence Gaubert, "Akşam eve biraz geç dönüyorsunuz ya da başka bir yere gidiyorsunuz. Hâlâ müziğinizi duymak ve etrafınızda neler olup bittiğinin de farkında olmak istiyorsunuz" diyor.

Gaubert, sesli küpelerin giyilebilir ürünler pazarında yeni bir teknolojik mücevher sektörü başlattığını söylüyor. Tasarımcılar, bu tür yeni tasarımların kadınların ilgisini çekeceğini umuyor.

