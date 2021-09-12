HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teknolojiyi Mücevherle Birleştiren Tasarımlar

Teknolojiyi Mücevherle Birleştiren Tasarımlar

12.09.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kadınlar için en son teknolojiye sahip olmak bazen tarzdan ödün vermek anlamına gelir. Ama şimdi yeni bir girişim, en son teknolojiyi mücevherle birleştiriyor

Teknolojiyi Mücevherle Birleştiren Tasarımlar

Bazı seçici kadınlar için en son teknolojiye sahip olmak bazen tarzdan ödün vermek anlamına gelir. Ama şimdi yeni bir girişim, en son teknolojiyi mücevherle birleştiriyor.

Kablosuz kulaklıklar popüler teknolojik aksesuarlar ancak bazıları çekiciliğinin belirli bir kitleyle sınırlı olduğunu söylüyor.

Nova Products'ın CEO'su Laurence Gaubert, "Bir kadın olarak neden teknoloji ve mücevher arasında tercih yapmam gerekiyor? şeklinde konuşuyor.

Şu anda ses cihazlarının tasarımı, gerçekten erkekler tarafından ve erkekler için yapılıyor.

Laurence Gaubert, bazı kadınların kulaklıkların pembe versiyonundan daha fazlasını istediğini iddia eden ve merkezi Almanya’daki Nova Products şirketinin CEO'su.

Şirket, dünyanın ilk inci sesli küpesi Nova H1'i yaptı.

Bluetooth bağlantılı gerçek inci küpeler, kullanıcılarının elleri serbest bir şekilde müzik dinlemelerine ve aramaları yanıtlamalarına olanak tanıyor.

Laurence Gaubert, "Kullanımı rahat. Gün boyunca takabilirsiniz" diyor.

Teknolojik aksesuarlarda genellikle şeklin yerine işlev ağır basar.

Ancak Nova gibi yeni şirketler, bazı kadınların daha modaya uygun seçenek isteklerine hitap ediyor.

Nova Products'tan Vlad Perianu, "Bazı kişiler, ilk kez denediklerinde gülmeye başlıyor ve sesin telefondan gelip gelmediğinden emin olmak için telefona bakıyorlar" diyor.

Küpelerin patentli ses teknolojisi, yalnızca kullanıcının duyabileceği bir ses ışını oluşturuyor.

Vlad Perianu, "Ses, incinin içindeki özel bir hoparlör tarafından üretiliyor. Ses, sedefin içindeki bu açıklıktan geliyor ve daha sonra doğrudan kulağa yansıtılıyor ve ardından kulak kanalınızın içine geliyor" şeklinde konuşuyor.

Küpeler kulak kanalının içinde olmadığı için, kullanıcıların çevrelerindeki ortam seslerini duymaya devam etmelerini sağlıyor. Gaubert, bu özelliğin özellikle kadınların güvenliği için önemli olduğunu söylüyor.

Laurence Gaubert, "Akşam eve biraz geç dönüyorsunuz ya da başka bir yere gidiyorsunuz. Hâlâ müziğinizi duymak ve etrafınızda neler olup bittiğinin de farkında olmak istiyorsunuz" diyor.

Gaubert, sesli küpelerin giyilebilir ürünler pazarında yeni bir teknolojik mücevher sektörü başlattığını söylüyor. Tasarımcılar, bu tür yeni tasarımların kadınların ilgisini çekeceğini umuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Karabük'te kahreden olay! Merdivenlerde bulunduKarabük'te kahreden olay! Merdivenlerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

12. sınıf öğrencisi 109 metreden ölüme atladı, ailesi kahroldu

12. sınıf öğrencisi 109 metreden ölüme atladı, ailesi kahroldu

13 yaşındaki kıza adi işkence! Dayısının yerini bulmak için...

13 yaşındaki kıza adi işkence! Dayısının yerini bulmak için...

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Lüks arabayla poz! Gelen yoruma bomba yanıt

Lüks arabayla poz! Gelen yoruma bomba yanıt

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.