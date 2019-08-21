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Teknolojiyle büyüyen çocuklara "Kanalıma Hoşgeldin" rehberi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Çocuk Sinema Okulu yapımcıları Varol Yaşaroğlu, Esra Özge Aktürk ve Emre Turanlı, teknolojiyle büyüyen çocukların yanlarından ayırmadıkları tabletleri ve cep telefonlarıyla video kaydı, montaj, dublaj yapabilmeleri için yöntemler sunan "Kanalıma Hoş Geldin" isimli kitap hazırladı - Kitapta, kendi kanalını kurmaya karar vermiş Klaket isimli kahraman, sinema ve televizyon tecrübelerini çocukların anlayabileceği bir dille sunuyor - Yazar Esra Özge Aktürk: - "Kitabın Anadolu'da yaşayan ve bu konuda eğitim olanakları daha sınırlı olan çocuklar için oldukça güçlü bir kaynak olacağına inancımız tam" - Yapımcı ve yazar Varol Yaşaroğlu: - "İnternetin hızlanması ile artık fotoğraf paylaşımından video paylaşımına hızla geçiş yapmış durumdayız"

SELMA KASAP - Çocuk Sinema Okulu yapımcıları Varol Yaşaroğlu, Esra Özge Aktürk ve Emre Turanlı, teknolojiyle büyüyen çocukların yanlarından ayırmadıkları tabletleri ve cep telefonlarıyla video kaydı, montaj, dublaj yapabilmeleri için yöntemler sunan "Kanalıma Hoş Geldin" kitabı hazırladı. Kitapta, kendi kanalını kurmaya karar vermiş Klaket isimli kahraman, sinema, televizyon tecrübelerini, 5 yaştan itibaren çocukların anlayabileceği bir dille sunuyor.

Esra Özge Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'daki okullarda çocuklara sinema eğitimi veren ve kendi filmlerini çekme imkanı sunan Çocuk Sinema Okulu'nun yapımcılarından Emre Turanlı ile Varol Yaşaroğlu ile yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

"Kanalıma Hoş Geldin" ifadesinin son yıllarda pek çok çocuğun dilinde olduğunu, hatta sosyal medya mecralarında çok kullanıldığını vurgulayan Aktürk, Çocuk Sinema Okulu'nda edindikleri deneyimleri çocuklara kalıcı bir şekilde aktarabilmek için bir kitap hazırladıklarını söyledi.

Teknolojiyle iç içe yaşayan ve büyüyen çocukların yanlarından ayırmadıkları tabletleri ve cep telefonlarıyla kamera kaydı, montaj, dublaj yapabilmeleri için yöntemler sunan "Kanalıma Hoş Geldin" isimli kitabı yayınladıklarını belirten Aktürk, "Çocukların video çekmek ve yayınlamak için duydukları istek, ailelerin de bu konuda çözümler aramasına sebep olmaya başladı. Çıkardığımız bu kitap, Çocuk Sinema Okulu eğitimlerimizin uygulamalar ve denemeler ile hazırlanmış kısa bir özeti diyebiliriz." dedi.

Kitaptaki "Zihin Haritası" ile farklı fikirler üretmek, tablet ve cep telefonları ile profesyonel çekim ve ses kaydı yapmak, çekim mekanını hazırlamak, ses efektleri üretmek, montaj yapmak gibi pek çok bilginin anlaşılır ve keyifli bir şekilde sunulduğunu aktaran Aktürk, şöyle konuştu:

"Bu bilgileri kitabın kahramanı Klaket isimli karakterimiz veriyor. Klaket, daha önce sinema filmlerinde, televizyon programlarında çalışmış ve en sonunda kendi kanalını kurmaya karar vermiş bir karakter. Tecrübelerini çocuklar ile paylaşıyor ve onlarla birlikte denemeler yapıyor. Bu kitap, çocukların hayallerini gerçekleştirmesi için iyi bir rehber olabilir. Kitapla birlikte hazırlanan klipte, tüm video çekim sürecinin ve yöntemlerinin en özet halini dinlemek mümkün. Kitabın Anadolu'da yaşayan ve bu konuda eğitim olanakları daha sınırlı olan çocuklar için oldukça güçlü bir kaynak olacağına inancımız tam."

- İletişimde video öne geçti

Çizgi film kahramanı Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu da teknolojinin gelişip yaygınlaşmasıyla çocukların video çekmek ve kanal açmak isteğinin ortaya çıktığını anlattı. Şimdiki çocukların görsel bir çağa doğduğunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elindeki tablet ya da telefonun ekranını parmağı ile kaydırarak ustaca kullandığını gören ebeveynlerin şaşkınlık içinde olduğunu dile getiren Yaşaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnternetin hızlanması ile artık resim ya da fotoğraf paylaşımından video paylaşımına hızla geçiş yapmış durumdayız. Şimdiki çocukların iletişiminde ve kendilerini ifade edebilmelerinde video öne çıkmış durumda. Çocuklar, eskiden defterlerine yazarak günlük tutuyorlardı. Şimdi ise kanallarına video çekerek günlük tutuyorlar. Kendilerini ifade ediyorlar ve benlik duygularının gelişmesine şahit olduğumuz bir öz motivasyon sergiliyorlar. Şimdiki çocuklara da geleceğin çocuklarına da çok inanıyorum. 'Sevgi, çalışma ve bilgi yaşamımızın tükenmez kaynaklarıdır. Dolayısıyla yaşamı onların yönetmesi gerekir' sözünün verdiği güçle daha güzel bir dünyayı yöneten güzel çocuklara, diyorum."

Emre Turanlı ise çocuk sinemacıların her geçen gün artacağını ve bu kitabın 5 yaşından büyük çocuklar için hazırlandığını, bu sayede küçük yaştaki çocukların da aileleri ile çok kolay çekimler yapabileceğini belirtti.

Sinema Okulu eğitimleri sırasında çocuklar ve ailelerinin istekleri ve ihtiyaçlarını gözlemleme şansı bulduklarına dikkati çeken Turanlı, bunlardan yola çıkarak çocuklar için oldukça faydalı ve eğlenceli bir kitap hazırladıklarını kaydetti.

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Çocuk Sinema Okulu Esra Özge Aktürk Kanalıma Hoşgeldin

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