Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve her çıkan ürünü mutlaka inceleyen bir arkadaşa hediye olarak ne alınabilir? Aslına bakarsanız seçenekler neredeyse sınırsız gibi fakat yine de karar vermek çok zor. Bu zorluğun üstesinden kolaylıkla gelin diye seçenekleri biraz daralttık ve teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınızın beğeneceği ürünleri bir araya getirdik. Eğer bu seçenekleri siz de merak ediyorsanız gelin, neler seçmişiz hep beraber inceleyelim.

1. Müzik dinlemeyi sevenlere harika bir hediye: Anker Wakey Bluetooth 5.0 Hoparlör

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Teknoloji meraklılarının bayılacağı Anker Wakey Bluetooth 5.0 Hoparlör, arkadaşınızın evinin hemen her köşesinde severek kullanılabileceği bir ürün. Bluetooth hoparlör olan ürün aynı zamanda çalar saat olarak da kullanılabilir. Üstelik kablosuz şarj özelliği sayesinde mobil cihazlarınızı şarj edebileceğiniz cihaz üzerinde USB bağlantısı da yer alır. Böylelikle tek seferde birden fazla cihazı şarj etmek için kullanılabilir. 15 farklı alarm kurarak kullanabileceğiniz saat özelliği sabahları rahat bir şekilde uyanmaya yardımcı olur. İstenirse FM radyo dinleme imkânı da tanıyan hoparlörü baş ucunuzdan ayırmak istemeyeceksiniz.

2. Fotoğraf çekmeyi sevenler için çok ideal: Fujifilm Instax Mini 11 Lila Fotoğraf Makinesi ve Hediye Seti

Fotoğraf çekmeyi çok seven bir arkadaşınız varsa alabileceğiniz en iyi hediyeler arasında Fujifilm Instax Mini 11 Lila Fotoğraf Makinesi ve Hediye Seti yer alır. Fotoğrafı çeker çekmez anında basma imkânı sunan ürün, dijital dünyalarda kaybolup giden fotoğraf alışkanlığına yeni bir soluk getirir. Aynı zamanda sürekli olarak telefonla fotoğraf çekenler için de farklı bir deneyim vadeden ürün, çevredeki ışığı otomatik olarak ayarlayarak en iyi pozlamayı yakalar. Deklanşöre basıldığı an ışığı algılayıp hem arka planı hem nesneyi net olarak çeker. Aynı zamanda selfie modu sayesinde 30 ila 50 cm yakından fotoğraf çekebilir.

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3. "Akıllı su matarası olur mu?" demeyin! HidrateSpark Pro Akıllı Su Şişesi

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HidrateSpark Pro Akıllı Su Şişesi, BPA içermeyen yapısı ile gıda kullanımına son derece uygun. Kırılmaya ve kokuya dayanıklı tritan plastik şişe gövdesi, ergonomik tasarımıyla hareket hâlinde taşımak için oldukça elverişli. Akıllı LED sensörleri sayesinde su içme zamanı geldiğinde kullanıcıyı uyarır. Bluetooth bağlantısı ile HidrateSpark aplikasyonuna bildirim gönderir ve su alım zamanını takip eder. Şarj edilebilir pili ve kablosu ile kullanıcıya ulaşan ürün sayesinde su takibi yapmanıza gerek kalmaz. Teknoloji hayranı arkadaşınıza ne alacağınıza karar veremiyorsanız ürüne mutlaka göz atın.

4. Masa başı çalışanlara en güzel hediye: Home Arctic Taşınabilir Hava Soğutucu USB Mini Klima Hava Temizleyici

Masa başı çalışan bir arkadaşınız varsa yaz aylarında serinlemek için kullanabileceği Home Arctic Taşınabilir Hava Soğutucu USB Mini Klima Hava Temizleyici, çok seveceği hediyeler arasında olabilir. Üç farklı fan hızı sayesinde ferahlığın tadını çıkarmaya yarayan ürün, iyonizer su ile çalışır ve havayı serinletir. İçerisine konulan suyun miktarı ürünün yan tarafından kolayca takip edilebilir. Minimal tasarımlı ürün fazla yer kaplamadığı için masa üzerine rahatça konumlandırılabilir. Siz de yaz aylarından sıcaktan bunalan arkadaşınızı mutlu etmek isterseniz keyifle kullanacağı ürünü kaçırmayın deriz!

5. Kamp yapmayı seviyorsa: Celestron 71213 UpClose G2 10 x 25 Roof Monocular Dürbün

Teknolojiyle yakından ilgili olan arkadaşınız aynı zamanda bir kamp meraklısı ise Celestron 71213 UpClose G2 10 x 25 Roof Monocular Dürbün, çok ilgisini çekebilir. 25 mm mercek çapına sahip olan ürün, 10 kat yaklaştırma yeteneğine sahip. En yakın netleme mesafesi 7.92 metre olan model, 91 metre mesafeye kadar görüş imkânı sağlar. Su geçirmez yapıda olan ürün, kamp alanlarında çevreyi gözlemek, kuş ve hayvanları izlemek gibi aktiviteler için ideal bir seçenek olarak kullanılabilir. Taşıma kutusuyla gelen dürbün, hafif ve kompakt yapısı sayesinde yürüyüşlerde rahatlıkla taşınır.

6. En beğenilen ürünlerden biri: Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Teknoloji meraklılarının en içli dışlı olduğu ürün genellikle cep telefonu olur. Cep telefonunu daha verimli kullanmanın yolu ise Bluetooth kulaklıklardan geçer. Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, kendisini kanıtlamış marka desteği ve kullanıcıların olumlu yorumlarıyla en iyi hediyeler arasında yer alır. Arkadaşınız Bluetooth kulaklık sayesinde cep telefonundan video izleyebilir, yolda giderken müzik dinleyebilir veya en sevdiği podcastleri kaçırmadan takip edebilir. Kulak içi olarak tasarlanan ürün, suya ve toza dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanma imkânı sunar. Kutusu aynı zamanda şarj istasyonu olan kulaklık, her yerde kolayca şarj edilebilir.

7. Kahvesini her daim sıcak tutmak isteyenlere: Shop-set USB'li Isı Sağlayıcılı Kupa Bardak

Shop-set USB'li Isı Sağlayıcılı Kupa Bardak, kahvesini veya çayını masa başında sıcak tutmak isteyenler için ideal bir hediye seçeneği. İçeceği hazırlamadan 20 ila 30 dakika önce çalıştırılan ürün, içeceğin uzun süre sıcak kalmasını sağlar. İster adaptör yardımı ile prizden ister bilgisayarın USB girişine takılan kablodan enerji sağlayarak rahatlıkla kullanılabilir. Paket içeriğinde 350 ml'lik bardak, USB kablo, kapak, kaşık ve ısıtıcı altlık bulunan set; çok şık bir görüntüye sahip. Hafif ve pratik yapısı ile çantada rahatlıkla taşınan set, kütüphaneden kafelere kadar hemen her yerde rahatlıkla kullanılabilir.