HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

17.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara hediye seçmek biraz zor olabilir. Bazen arkadaşınız her türlü teknolojik cihazdan haberdar olduğu için hediye seçmekte zorlanırsınız bazense ihtiyacının ne olduğunu bilemeyebilirsiniz. Her durumda teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız için ideal bir seçenek olabilecek bazı ürünleri araştırdık ve bir araya getirdik. Haydi gelin, arkadaşınızın görür görmez bayılacağı hediye seçeneklerine birlikte göz atalım.

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve her çıkan ürünü mutlaka inceleyen bir arkadaşa hediye olarak ne alınabilir? Aslına bakarsanız seçenekler neredeyse sınırsız gibi fakat yine de karar vermek çok zor. Bu zorluğun üstesinden kolaylıkla gelin diye seçenekleri biraz daralttık ve teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınızın beğeneceği ürünleri bir araya getirdik. Eğer bu seçenekleri siz de merak ediyorsanız gelin, neler seçmişiz hep beraber inceleyelim.

1. Müzik dinlemeyi sevenlere harika bir hediye: Anker Wakey Bluetooth 5.0 Hoparlör

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Teknoloji meraklılarının bayılacağı Anker Wakey Bluetooth 5.0 Hoparlör, arkadaşınızın evinin hemen her köşesinde severek kullanılabileceği bir ürün. Bluetooth hoparlör olan ürün aynı zamanda çalar saat olarak da kullanılabilir. Üstelik kablosuz şarj özelliği sayesinde mobil cihazlarınızı şarj edebileceğiniz cihaz üzerinde USB bağlantısı da yer alır. Böylelikle tek seferde birden fazla cihazı şarj etmek için kullanılabilir. 15 farklı alarm kurarak kullanabileceğiniz saat özelliği sabahları rahat bir şekilde uyanmaya yardımcı olur. İstenirse FM radyo dinleme imkânı da tanıyan hoparlörü baş ucunuzdan ayırmak istemeyeceksiniz.

Ürünü İncele

2. Fotoğraf çekmeyi sevenler için çok ideal: Fujifilm Instax Mini 11 Lila Fotoğraf Makinesi ve Hediye Seti

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Fotoğraf çekmeyi çok seven bir arkadaşınız varsa alabileceğiniz en iyi hediyeler arasında Fujifilm Instax Mini 11 Lila Fotoğraf Makinesi ve Hediye Seti yer alır. Fotoğrafı çeker çekmez anında basma imkânı sunan ürün, dijital dünyalarda kaybolup giden fotoğraf alışkanlığına yeni bir soluk getirir. Aynı zamanda sürekli olarak telefonla fotoğraf çekenler için de farklı bir deneyim vadeden ürün, çevredeki ışığı otomatik olarak ayarlayarak en iyi pozlamayı yakalar. Deklanşöre basıldığı an ışığı algılayıp hem arka planı hem nesneyi net olarak çeker. Aynı zamanda selfie modu sayesinde 30 ila 50 cm yakından fotoğraf çekebilir.

Ürünü İncele

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (18.08.2022)

1457631_540x270_6261c3e2-2eeb-418d-a7c6-d4e510d0f2d2

3. "Akıllı su matarası olur mu?" demeyin! HidrateSpark Pro Akıllı Su Şişesi

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

HidrateSpark Pro Akıllı Su Şişesi, BPA içermeyen yapısı ile gıda kullanımına son derece uygun. Kırılmaya ve kokuya dayanıklı tritan plastik şişe gövdesi, ergonomik tasarımıyla hareket hâlinde taşımak için oldukça elverişli. Akıllı LED sensörleri sayesinde su içme zamanı geldiğinde kullanıcıyı uyarır. Bluetooth bağlantısı ile HidrateSpark aplikasyonuna bildirim gönderir ve su alım zamanını takip eder. Şarj edilebilir pili ve kablosu ile kullanıcıya ulaşan ürün sayesinde su takibi yapmanıza gerek kalmaz. Teknoloji hayranı arkadaşınıza ne alacağınıza karar veremiyorsanız ürüne mutlaka göz atın.

Ürünü İncele

4. Masa başı çalışanlara en güzel hediye: Home Arctic Taşınabilir Hava Soğutucu USB Mini Klima Hava Temizleyici

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Masa başı çalışan bir arkadaşınız varsa yaz aylarında serinlemek için kullanabileceği Home Arctic Taşınabilir Hava Soğutucu USB Mini Klima Hava Temizleyici, çok seveceği hediyeler arasında olabilir. Üç farklı fan hızı sayesinde ferahlığın tadını çıkarmaya yarayan ürün, iyonizer su ile çalışır ve havayı serinletir. İçerisine konulan suyun miktarı ürünün yan tarafından kolayca takip edilebilir. Minimal tasarımlı ürün fazla yer kaplamadığı için masa üzerine rahatça konumlandırılabilir. Siz de yaz aylarından sıcaktan bunalan arkadaşınızı mutlu etmek isterseniz keyifle kullanacağı ürünü kaçırmayın deriz!

Ürünü İncele

5. Kamp yapmayı seviyorsa: Celestron 71213 UpClose G2 10 x 25 Roof Monocular Dürbün

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Teknolojiyle yakından ilgili olan arkadaşınız aynı zamanda bir kamp meraklısı ise Celestron 71213 UpClose G2 10 x 25 Roof Monocular Dürbün, çok ilgisini çekebilir. 25 mm mercek çapına sahip olan ürün, 10 kat yaklaştırma yeteneğine sahip. En yakın netleme mesafesi 7.92 metre olan model, 91 metre mesafeye kadar görüş imkânı sağlar. Su geçirmez yapıda olan ürün, kamp alanlarında çevreyi gözlemek, kuş ve hayvanları izlemek gibi aktiviteler için ideal bir seçenek olarak kullanılabilir. Taşıma kutusuyla gelen dürbün, hafif ve kompakt yapısı sayesinde yürüyüşlerde rahatlıkla taşınır.

Ürünü İncele

6. En beğenilen ürünlerden biri: Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Teknoloji meraklılarının en içli dışlı olduğu ürün genellikle cep telefonu olur. Cep telefonunu daha verimli kullanmanın yolu ise Bluetooth kulaklıklardan geçer. Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, kendisini kanıtlamış marka desteği ve kullanıcıların olumlu yorumlarıyla en iyi hediyeler arasında yer alır. Arkadaşınız Bluetooth kulaklık sayesinde cep telefonundan video izleyebilir, yolda giderken müzik dinleyebilir veya en sevdiği podcastleri kaçırmadan takip edebilir. Kulak içi olarak tasarlanan ürün, suya ve toza dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanma imkânı sunar. Kutusu aynı zamanda şarj istasyonu olan kulaklık, her yerde kolayca şarj edilebilir.

Ürünü İncele

7. Kahvesini her daim sıcak tutmak isteyenlere: Shop-set USB'li Isı Sağlayıcılı Kupa Bardak

Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara mükemmel hediye olacak öneri ürünler

Shop-set USB'li Isı Sağlayıcılı Kupa Bardak, kahvesini veya çayını masa başında sıcak tutmak isteyenler için ideal bir hediye seçeneği. İçeceği hazırlamadan 20 ila 30 dakika önce çalıştırılan ürün, içeceğin uzun süre sıcak kalmasını sağlar. İster adaptör yardımı ile prizden ister bilgisayarın USB girişine takılan kablodan enerji sağlayarak rahatlıkla kullanılabilir. Paket içeriğinde 350 ml'lik bardak, USB kablo, kapak, kaşık ve ısıtıcı altlık bulunan set; çok şık bir görüntüye sahip. Hafif ve pratik yapısı ile çantada rahatlıkla taşınan set, kütüphaneden kafelere kadar hemen her yerde rahatlıkla kullanılabilir.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni silahı sosyal medyayı salladı! "Yok edici değil, oyuncak"Yeni silahı sosyal medyayı salladı! "Yok edici değil, oyuncak"
Türkiye'den bidon bidon yağ taşıdılarTürkiye'den bidon bidon yağ taşıdılar
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandıTürkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı
Anahtar Kelimeler:
hediye hava temizleme cihazı fotoğraf makinesi bluetooth hoparlör dürbün kupa bardak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Gözlüğü çok dikkat çekti! Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan gözlüğüne alternatif öneriler

Gözlüğü çok dikkat çekti! Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan gözlüğüne alternatif öneriler

Hem tarz hem rahat biker taytlarla yazın keyfini doyasıya çıkarın

Hem tarz hem rahat biker taytlarla yazın keyfini doyasıya çıkarın

Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

Tarz ve rahat olmak isteyenler buraya! İşte hem güzel hem de uygun fiyatlı croplar

Tarz ve rahat olmak isteyenler buraya! İşte hem güzel hem de uygun fiyatlı croplar

Allıktan fondötene, maskaradan far paletine... Kaliteli ve uygun fiyatlı makyaj malzemeleri

Allıktan fondötene, maskaradan far paletine... Kaliteli ve uygun fiyatlı makyaj malzemeleri

Kolayca uyanabilmenizi sağlayacak çalar saatlerle güne erken başlayın!

Kolayca uyanabilmenizi sağlayacak çalar saatlerle güne erken başlayın!

Tümünü Gör
Kolayca uyanabilmenizi sağlayacak çalar saatlerle güne erken başlayın!

Kolayca uyanabilmenizi sağlayacak çalar saatlerle güne erken başlayın!

Kaykay sürerken giydiği kombin çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in o kıyafetine alternatif öneriler

Kaykay sürerken giydiği kombin çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in o kıyafetine alternatif öneriler

İtalya gezisinde giydiği elbise olay oldu! İşte Duygu Özaslan'ın o elbisesine alternatif öneriler

İtalya gezisinde giydiği elbise olay oldu! İşte Duygu Özaslan'ın o elbisesine alternatif öneriler

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Bilgisayarının performansını arttırmak isteyenlere özel ürün önerileri burada!

Bilgisayarının performansını arttırmak isteyenlere özel ürün önerileri burada!

Enerji tasarruflu, bütçe dostu beyaz eşyalarla evinize yenilik katın

Enerji tasarruflu, bütçe dostu beyaz eşyalarla evinize yenilik katın

Tümünü Gör
Enerji tasarruflu, bütçe dostu beyaz eşyalarla evinize yenilik katın

Enerji tasarruflu, bütçe dostu beyaz eşyalarla evinize yenilik katın

Spor ayakkabı giymiş kadar rahat hissedeceğiniz babet modelleri

Spor ayakkabı giymiş kadar rahat hissedeceğiniz babet modelleri

Kaçırılmayacak fırsat! Kulaklık, mikser, çanta ve daha fazlası... Pazaryeri Fırsat Festivali'nin indirimli ürünlerini kaçırmayın!

Kaçırılmayacak fırsat! Kulaklık, mikser, çanta ve daha fazlası... Pazaryeri Fırsat Festivali'nin indirimli ürünlerini kaçırmayın!

Ayağınızı çepeçevre sarıp gün boyu rahatlık sunacak spor ayakkabılar

Ayağınızı çepeçevre sarıp gün boyu rahatlık sunacak spor ayakkabılar

Cildinizin pürüzsüz ve canlı görünmesini ister misiniz? Kapatıcılığı yoğun bb kremlere bakmadan geçmeyin!

Cildinizin pürüzsüz ve canlı görünmesini ister misiniz? Kapatıcılığı yoğun bb kremlere bakmadan geçmeyin!

Klasik giyim tarzını benimseyenlerin çok seveceği en iyi klasik ayakkabı modelleri

Klasik giyim tarzını benimseyenlerin çok seveceği en iyi klasik ayakkabı modelleri

Tümünü Gör

Benzer Hediye Rehberi İçerikleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hem anlamlı hem de bütçe dostu 300 TL altı hediye önerileri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hem anlamlı hem de bütçe dostu 300 TL altı hediye önerileri

Bir erkeğin kalbine giden yol ona hediye almaktan geçer! Klasiklerden yenilere en özel hediyeler

Bir erkeğin kalbine giden yol ona hediye almaktan geçer! Klasiklerden yenilere en özel hediyeler

Ona özel olduğunu hissettirin! Her kadına hitap edecek hediye önerileri

Ona özel olduğunu hissettirin! Her kadına hitap edecek hediye önerileri

Yaklaşan bayram için çocuklara son dakika hediyesi olarak alınabilecek oyuncak modelleri

Yaklaşan bayram için çocuklara son dakika hediyesi olarak alınabilecek oyuncak modelleri

Bayram ziyaretleri için hediye önerisi arayanlara özel ürünler

Bayram ziyaretleri için hediye önerisi arayanlara özel ürünler

Hediye seçmekte zorlananlar için Amazon'dan fiyatına değecek hediye önerileri

Hediye seçmekte zorlananlar için Amazon'dan fiyatına değecek hediye önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Rusya'nın yeni silahı sosyal medyayı salladı! "Yok edici değil, oyuncak"

Yeni silahı sosyal medyayı salladı! "Yok edici değil, oyuncak"

Vücudunuzla telefon şarj etmenin yolu bulundu: Kabus gibi sorun sonunda bitecek mi?

Bilim insanları bir yolunu buldu! Giysilerinizle...

87 yaşında ölen kadın kendi cenazesine katılanlarla konuştu! Herkesi şoke etti

Ölen kadın kendi cenazesine katılanlarla konuştu!

Sosyal medyada viral oldu! Tesla'nın yapay zekasının at arabasıyla imtihanı

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Tesla'ya at arabası şoku

Ortalığı karıştıran iddia: Apple, TikTok videosu nedeniyle bir çalışanını kovmakla tehdit etti

TikTok videosu nedeniyle kovma tehditi

Xiaomi'nin ilk insansı robotu görücüye çıktı! Ona "CyberOne" diyorlar: İnsan duygularını algılayabiliyor

Görücüye çıktı! Ona "CyberOne" diyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.