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Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 09:56 | Son Güncelleme

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Topçu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğraflarla ilgili AA muhabirlerinden bilgi alarak fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda meydana gelen patlamayı konu alan Tibta Pangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama" başlıklı fotoğrafını seçen Topçu, "yaşam" kategorisinde ise İstanbul Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Çamlıca'da kandil akşamı" adlı fotoğrafı tercih etti.

Topçu, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafına oy verdi.

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Anadolu Ajansı Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu Yılın Fotoğrafları

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