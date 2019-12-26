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  4. Teknosa, Akıllı Ev keyfini mağazasına taşıdı

Teknosa, Akıllı Ev keyfini mağazasına taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

Teknosa'nın Cevahir mağazasında kurduğu ve Türkiye'de bir ilk olan Apple Ekosistemi ile çalışan deneyim alanında, teknolojiyle evde hayatın nasıl kolaylaştığı, renklendiği ve eğlenceli hale geldiği farklı uygulamalarla gösteriliyor

İSTANBUL (AA) - Teknoloji perakende şirketi Teknosa'nın İstanbul Cevahir mağazasında hayata geçirdiği mağazasında ev konsepti ile oluşturulan ve Apple ekosistemi ile çalışan deneyim alanı, farklı ürün ve uygulamalarla yaşayan akıllı bir eve dönüşüyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Apple iş birliği ile mağazada özel deneyimlere yeni bir soluk getiriyor. Teknosa'nın Cevahir mağazasında kurduğu ve Türkiye'de bir ilk olan Apple Ekosistemi ile çalışan deneyim alanında, teknolojiyle evde hayatın nasıl kolaylaştığı, renklendiği ve eğlenceli hale geldiği farklı uygulamalarla gösteriliyor. Salon ve yatak odasından oluşan 50 metrekarelik alanda, müşteriler ev rahatlığında teknoloji deneyimini en üst seviyede yaşayabiliyor.

Teknosa Cevahir mağazasını ziyaret edenler, ailenin her ferdinin ilgi alanına seslenen alanda film, oyun, müzik, spor, sağlık, iş, ev işi, güvenlik gibi pek çok konuda birbiriyle konuşan cihazların sunduğu zengin dünyayı keşfedecek.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Teknosa'daki "Akıllı Ev" alanı, son Apple ürünleri ve Apple ekosistemiyle çalışacak diğer markaların ürünleriyle birlikte 2020 yılında yenilenecek, yeni deneyimler yaşatmaya devam edecek.

Açıklamaya göre ayrıca, üç yıldır Apple ile direkt çalışma anlaşması olan Türkiye'deki tek teknoloji perakende markası Teknosa, İstanbul'da üç mağazasındaki Apple Shop alanlarında da deneyimi zenginleştiriyor.

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