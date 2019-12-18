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Teknosa, Bolu’da yeni mağaza açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 12:05 | Son Güncelleme

Teknosa’nın yeni mağazası Bolu 14 Burda AVM’ de açıldı.

Teknosa, Bolu’da yeni mağaza açtı

Teknosa’nın yeni mağazası Bolu 14 Burda AVM’ de açıldı. Yeni mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü tüketicilerle buluşturacak.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni mağazasını Bolu’nun en hareketli alışveriş ve yaşam merkezi 14 Burda’ da hizmete açtı. Yaklaşık 450 metrekarelik yeni mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürününü teknoloji severlerin beğenisine sunacak.
Açılışa özel indirim fırsatı
Açılışa özel olarak 18-23 Aralık tarihleri arasında 14 Burda AVM’ deki mağazasında geçerli kampanya kapsamında ev aletleri, akıllı telefon, notebook, tablet, TV’ler ve hobi ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Kampanya kapsamında Philips 4K UHD Led Smart TV 500 TL’lik indirim ile 2 bin 599 TL’den, Lenovo Ideapad Notebook ise yaklaşık 1.000 TL’lik indirim ile 3 bin 799 TL’den satışa sunulacak. Kolay taşınabilir özelliğiyle iş dünyası ve öğrencilerin tercihi tabletlerde de indirim yapan Teknosa, Alcatel 7” 8 GB tableti yüzde 30’u aşan bir indirimle 199 TL’den tüketicilerle buluşturacak. Ayrıca kampanya kapsamında stoklarla sınırlı Preo My Power Jetpower Powerbank 4000 MAH 1 TL’den, 6000 MAH ise 9,90 TL’den satışa sunulacak. Teknoloji tutkunları, Preo Quad Copter Drone’a ise 139 TL yerine sadece 9.90 TL’lik kaçırılmayacak fiyatıyla sahip olma fırsatı yakalayacak.

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