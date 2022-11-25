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Teknosa çalışma saatleri nedir, hafta sonu açık çalışıyor mu? Teknosa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

25.11.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknosa, 2000 senesinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurulmuş, teknolojik ürün satan bir firmadır. Ülkemizin dört bir yanına da hizmet veren Teknosa, çok geniş bir mağaza ağına sahiptir. Türkiye’de toplam 75 şehirde mağazası vardır. Müşterilerine hem satış öncesi hem de satış sonrası kesintisiz bir şekilde hizmet verir. Peki, Teknosa saat kaçta açılıyor ve kaça kadar çalışıyor?

Teknosa çalışma saatleri nedir, hafta sonu açık çalışıyor mu? Teknosa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Teknosa, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunan teknoloji firmalarından biridir. Bünyesinde giyilebilir teknolojiden beyaz eşyaya, kişisel bakımdan bilgisayar, tablet, telefon ürünlerine kadar çok sayıda ürün barındırır. Teknosa, müşterilerine hem mağazalarından hem de online web sitesinden alışveriş yapma imkânı sunar. Teknosa açılış ve kapanış saatleri tüm mağazalarda benzerdir. Peki, Teknosa mesai saatleri nedir, saat kaça kadar hizmet verir?

Teknosa saat kaçta açılıyor?

Teknosa, ülkemizde mobil iletişim hizmeti sunan ilk ve tek teknoloji firmasıdır. Teknosa çalışma saatleri Türkiye genelinde mağazaların çalışma saatleri aynıdır. Teknosa açılış saati sabah 10.00’dır. Size en yakın mağazaya gitmeden önce online alışveriş sitesinden mağaza araması yapabilir ve Teknosa mesai saatleri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Teknosa mağazaları çalışma saatleri aynı olsa da AVM'de bulunan Teknosa mesai saatleri farklılık gösterebilir.

Teknosa saat kaçta kapanıyor?

Teknosa çalışma saatleri tüm şubelerde aynıdır ve mağazaların tamamı haftanın yedi günü de hizmet verir. Ayrıca mağazalarında öğle tatili yoktur. Bu yüzden öğle arasının bitmesini beklemeden mağazaları ziyaret edebilirsiniz. "Teknosa kaça kadar açık?" sorusunun cevabı da hemen hemen tüm şubelerde aynıdır. Teknosa kapanış saati çoğunlukla gece saat 22.00’dır. Teknosa hafta içi mesai saatleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Pazartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Salı: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Çarşamba: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Perşembe: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Cuma: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Teknosa hafta sonu açık mı?

Ülke genelinde tüm Teknosa mağazaları hafta sonu da hizmet vermeye devam eder. Teknosa açılış ve kapanış saatleri hafta sonu da hafta içi de aynıdır. Teknosa cumartesi pazar çalışma saatleri genellikle şu şekildedir:

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Bazı şehirlerdeki Teknosa mağazalarının hafta sonu mesai saatlerinde değişiklik olabilir. Mağazalar hafta sonu dışında resmî tatillerde, bayram arifesinde ve bayram tatil günlerinde de açıktır. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dinî bayramlarda ise bayramın ilk günü saat 13.00’da açılır. Diğer tatil günlerinde ise standart çalışma saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder.

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