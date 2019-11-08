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Teknosa, 'En Cool Teknoloji Markası' seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:03 | Son Güncelleme

Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde 5'incisi düzenlenen ‘Cool Markalar’ araştırmasının sonuçlarına göre bu yıl ‘Türkiye’nin 'En Cool' (yenilikçi, havalı) teknoloji marketi’ seçildi.

Teknosa, 'En Cool Teknoloji Markası' seçildi

(Kurumsal Haber) İSTANBUL, (DHA) - Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde 5'incisi düzenlenen ‘Cool Markalar’ araştırmasının sonuçlarına göre bu yıl ‘Türkiye’nin 'En Cool' (yenilikçi, havalı) teknoloji marketi’ seçildi.

Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Cool Markalar Araştırması’nın beşincisi bu yıl yapıldı. Tüketicilerin ‘Yılın Cool Markalarını’ seçti. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, tüketiciler tarafından ‘Türkiye’nin En Cool Teknoloji Marketi’ seçildi. Tüketiciler için markaların hizmetlerinin ve iletişiminin ne kadar yenilikçi ve ‘ne kadar havalı’ olduğunu ölçen araştırma, Türkiye genelinde ağırlığını gençlerin oluşturduğu bin Roamler kullanıcısı ile 20’yi aşkın kategoride gerçekleştirildi.

“TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLERLE TEKNOLOJİ ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ”

Bir kez daha 'Türkiye’nin En Cool Teknoloji Marketi' seçilmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Teknosa Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Önder Oğuzhan, “Dijitalleşmeye, inovasyona odaklanan ve yeni nesil pazarlama enstrümanlarını efektif şekilde değerlendiren markalar, tüketiciler ve özellikle de gençler tarafından takip ediliyor. Teknosa olarak, yaygın mağaza ağımız ve dijital kanallarımızla Türkiye’de tüketicilerle teknoloji arasında köprü kuruyoruz. Bu ağdan edindiğimiz veriler, bize önemli bir içgörü sağlarken, müşterilerle olan duygusal bağımızı ve iletişimimizi de güçlendirmemize imkan veriyor. Teknoloji severlerle kurduğumuz karşılıklı güven ilişkisinin sürdürülebilir olması için biz müşteri deneyiminde hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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