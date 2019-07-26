HABER

Teknosa espor heyecanına ortak oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Teknosa, tüm dünyada espor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na sponsor oldu.

Teknosa espor heyecanına ortak oluyor

Teknosa, tüm dünyada espor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na sponsor oldu. Bu yıl CS:GO ve Dota 2 turnuvalarını içeren Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda toplam 300’den fazla takım arasından lige katılmaya hak kazanan 8 takım, 7 haftalık maratonda rekabet edecek.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ses getiren espor alanına desteklerini sürdürüyor. Türkiye’de espor sektörünün gelişmesine katkı sağlamayı ve potansiyel yeteneklere ilham vermeyi hedefleyen Teknosa, milyonların yakından takip ettiği CS:GO ve Dota 2 turnuvalarına ev sahipliği yapacak Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na (https://pro.eslgaming.com/turkey/)sponsor oldu.
Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, “Günümüzün en popüler spor branşlarından, ‘geleceğin sporu’ olarak adlandırılan esporu uzun süredir destekliyoruz. Bu alana ilk yatırım yapan markalar arasında yer almanın verdiği deneyimle, önemli espor organizasyonlarına dahil olarak oyun severlerle buluşuyoruz. Amacımız sunduğumuz geniş ürün yelpazesiyle espora gönül verenlere en iyi deneyimi yaşatmak, onların oyun heyecanında da yanlarında olmak. Intel ESL Türkiye Şampiyonası boyunca müşterilerimize ve tüm espor hayranlarına sürprizler ve farklı deneyimler yaşatmak istiyoruz” dedi.
Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda rekabet dolu 3 farklı elemeden sonra, 300’den fazla takım arasından lige katılmaya hak kazanan 8 takım, 7 haftalık bir maratona giriyor. Playoff ve finalleri 12-15 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonel Fuarı’nda gerçekleşecek olan festival tadında olacak etkinliğe ise 3 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.
Bu yıl, “Büyüksün, Büyük Oyna” mottosuyla espora dair farkındalığı artıran özel bir kampanya da hazırlayan Teknosa; oyunseverleri ve ailelerini cesaretlendirerek espor alanının taşıdığı potansiyele vurgu yapıyor.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Adnan Oktar'ın evi eski halinden çok farklıAdnan Oktar'ın evi eski halinden çok farklı
Çocuk dilenciliği ile mücadelede Trabzon’dan örnek projeÇocuk dilenciliği ile mücadelede Trabzon’dan örnek proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Son dakika İzmir Bornova'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de büyük yangın! Ekipler sevk edildi

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Son dakika! MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

Süper Loto sonuçları 25 Temmuz: Devir miktarı 16 milyonu geçti!

Devirli ikramiye 6 milyonu geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.