Teknosa, kadınların teknoloji destekçisi

12 yıldır ‘Kadın için Teknoloji’ projesiyle kadınların dijital okur-yazar olmasına destek veren Teknosa, Türkiye’nin “ilk ve tek” dijital kadın zirvesi Dijital Topuklar’ın bu yıl da teknoloji sponsoru oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye’nin “ilk ve tek” dijital kadın zirvesi Dijital Topuklar’a dördüncü yılında da teknoloji sponsoru oldu. 1 Kasım tarihinde İTÜ Maçka Kampüsünde #cüretet teması ile 4. kez düzenlenecek etkinlikte, dijital çağda toplumsal cinsiyet eşitliliği, girişimciliğin görünmeyen zorlukları, şefkatli liderlik, yeni nesillerin teknolojiyle ilişkisi gibi birçok konu, alanında etkili isimlerle, tüm gün süren paneller ve söyleşiler üzerinden ele alınacak.

Teknosa, zirve kapsamında düzenleyeceği dijital etkileşim yarışmasıyla da kadınların teknoloji kullanımı konusunda birbirini cesaretlendirmesini amaçlıyor. Yarışmaya katılacak kadınlar, Instagram hesapları üzerinden #teknolojihepseninle etiketiyle teknolojiyle üretip, cüret ettikleri hikayelerini paylaşarak; Türkiye’nin ilk ve tek dijital kadın zirvesi Dijital Topuklar’a katılma ve Teknosa’dan hediye çeki kazanma şansı yakalayacak. Detaylar Kadın için Teknoloji Instagram sayfasında (https://www.instagram.com/kadinicinteknoloji/) paylaşılacak.

12 yıldan bu yana ’Kadın için Teknoloji’ projesiyle 66 şehirden 17 bin kadını teknoloji eğitimleriyle buluşturan Teknosa, teknolojinin kadınlarla, kadınların da teknolojiyle güçleneceğine inanıyor. Binlerce kadının dijital okur-yazar olmasına katkıda bulunan Teknosa; şimdi de Dijital Topuklar’da, teknolojiyle üreten ve cüret eden kadınların destekçisi oluyor.



